El oro supera los U$S 5.000 y se afianza como refugio ante la tensión global
El metal precioso vuelve a ganar terreno en los mercados internacionales y consolida su rol como activo de cobertura frente a la incertidumbre comercial y geopolítica.
Los precios registran este miércoles una suba del 0,5%, con el oro al contado cotizando a U$S 5.175,00 por onza, mientras que los futuros estadounidenses para entrega en abril avanzan 0,5% hasta U$S 5.193,90. La caída del índice dólar -que abarata el metal para los inversores que operan en otras divisas- contribuye al impulso alcista.
"El oro al contado se mantiene por encima del nivel de U$S 5.000 gracias a la debilidad del dólar estadounidense, las perspectivas poco claras sobre la política comercial de Estados Unidos y las persistentes tensiones geopolíticas", afirmó Han Tan, analista jefe de mercados de Bybit. Y agregó que el oro, como refugio tradicional, "se comporta bien en épocas de incertidumbre geopolítica y económica".
El contexto internacional refuerza esa dinámica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en su discurso sobre el estado de la Unión que "casi todos" los países y empresas buscan mantener los acuerdos arancelarios e inversiones con Washington. Sin embargo, la Casa Blanca comenzó a aplicar un arancel temporal del 10% sobre las importaciones globales y trabaja para elevarlo al 15%, según trascendió oficialmente.
En paralelo, continúan las tensiones con Irán. Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner mantendrán una tercera ronda de conversaciones nucleares en Ginebra, mientras que trascendió que Teherán estaría cerca de cerrar un acuerdo con China para adquirir misiles crucero antibuque, en un escenario que eleva la preocupación sobre la estabilidad regional.
Suben también la plata y el platino
El repunte no se limita al oro. La plata al contado trepa 3,5% hasta los U$S 90,40, su máximo en tres semanas. El platino avanza 5,4% y se ubica en U$S 2.285,64, el nivel más alto desde el 4 de febrero, mientras que el paladio suma 2,7% y alcanza los U$S 1.816,21.
La combinación de un dólar debilitado, incertidumbre arancelaria y tensiones militares vuelve a colocar a los metales preciosos en el centro de la escena financiera global. En este contexto, el oro reafirma su condición histórica de resguardo de valor frente a escenarios de volatilidad económica y geopolítica.
