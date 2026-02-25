El oro supera los U$S 5.000 y se afianza como refugio ante la tensión global

El contexto internacional refuerza esa dinámica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en su discurso sobre el estado de la Unión que "casi todos" los países y empresas buscan mantener los acuerdos arancelarios e inversiones con Washington. Sin embargo, la Casa Blanca comenzó a aplicar un arancel temporal del 10% sobre las importaciones globales y trabaja para elevarlo al 15%, según trascendió oficialmente.