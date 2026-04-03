El doble standard de Felipe Núñez: criticó al Banco Nación, quería privatizarlo y sacó un crédito millonario

A los pocos meses de haber asumido su cargo en el Gobierno, el economista recibió un crédito de 475 millones de pesos en febrero de 2025, durante la gestión del ex titular de la entidad, Daniel Tillard. La noticia no pasó desapercibida en las redes sociales, donde los usuarios rápidamente criticaron que el monto otorgado resultaba "increíble" para el mercado inmobiliario tradicional.