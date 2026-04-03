El doble standard de Felipe Núñez: criticó al Banco Nación, quería privatizarlo y sacó un crédito millonario
El libertario Felipe Núñez tildaba al banco estatal de "cueva de acomodados", pero ahora se benefició con un dudoso préstamo de $475 millones del Banco Nación.
La filtración de los millonarios préstamos otorgados por el Estado a funcionarios libertarios dejó en evidencia las graves contradicciones del oficialismo. El caso más resonante es el de Felipe Núñez, quien pasó de defenestrar públicamente al Banco Nación a recibir un crédito por casi 500 millones de pesos.
La "cueva de acomodados" y el préstamo a Felipe Núñez
Conocido en el ecosistema digital como un ferviente tuitero libertario y autodenominado "Chief Financial Analyst de Toto" Caputo, Núñez se desempeña actualmente como director del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior). Sin embargo, su retórica contra la intervención estatal chocó de frente con la realidad cuando el sitio Cuánto deben reveló que acudió a la banca pública para financiar su vivienda.
A los pocos meses de haber asumido su cargo en el Gobierno, el economista recibió un crédito de 475 millones de pesos en febrero de 2025, durante la gestión del ex titular de la entidad, Daniel Tillard. La noticia no pasó desapercibida en las redes sociales, donde los usuarios rápidamente criticaron que el monto otorgado resultaba "increíble" para el mercado inmobiliario tradicional.
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El letal archivo de tuits contra el Banco Nación
Lejos de la moderación que requiere su cargo actual, el funcionario arrastraba un largo historial de agresiones hacia la misma institución que hoy le otorgó financiamiento con tasas preferenciales:
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En enero de 2020, llamó a la entidad una "cueva de acomodados políticos que lo único que sirve es para timbearse los ahorros de la gente para salvar a inviables".
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En enero de 2023, reafirmó su postura privatizadora asegurando que Javier Milei iba a "cerrar los dos", en clara referencia tanto al Banco Central como al Nación.
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Paradójicamente, pese a su discurso fundamentalista, en 2021 ya había aprovechado los beneficios del Estado al jactarse de utilizar el programa turístico oficial y recibir un "30% de reintegro por Banco Nación".
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Ese mismo año, también se había burlado de las tasas del 40% que ofrecía la entidad, publicando un meme con una motosierra.
El escándalo de Felipe Núñez se inscribe en una lista más amplia de millonarios préstamos recibidos por otros militantes y funcionarios oficialistas, como Federico Furiase y Juan Pablo Carreira ("Juan Doe"), levantando fuertes sospechas sobre presuntas preferencias políticas a la hora de aprobar los fondos públicos.
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