Javier Milei, antes de su encuentro con Donald Trump: "Nos van a salir dólares por las orejas"

Javier Milei parte hacia Estados Unidos para reunirse con Donald Trump

Milei partirá este lunes 13 de octubre a las 15 en un vuelo especial rumbo a la capital estadounidense, acompañado por parte de su equipo económico y de cancillería. Su llegada está prevista para las 23, y se hospedará en la Blair House, la residencia oficial destinada a mandatarios y dignatarios extranjeros invitados por el Gobierno norteamericano.

El itinerario oficial incluye una recepción protocolar, la firma del libro de honor y un almuerzo de trabajo previsto para las 12:45, del que participarán representantes de ambos países. El objetivo central será avanzar en acuerdos que fomenten inversiones y profundicen la cooperación bilateral.

Mientras tanto, el sector empresarial observa con expectativa el encuentro. Peter Lamelas, referente del ámbito financiero, celebró la cumbre y aseguró que “se avecinan nuevas y emocionantes oportunidades” para la economía argentina. En ese clima de optimismo, el Gobierno apuesta a que la relación con Estados Unidos se convierta en un eje central de su política exterior y en una palanca para la reactivación económica.