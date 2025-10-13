Luis Caputo negó la dolarización: se mantendrían las bandas cambiarias tras las elecciones
El ministro de Economía, Luis Caputo, también negó una devaluación y anticipó que habrá anuncios tras la cumbre que Javier Milei y Donald Trump mantendrán en la Casa Blanca.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, descartó la dolarización y ratificó que se mantendrá el esquema cambiario después de las elecciones Legislativas del próximo 26 de octubre. Además, anticipó que habrá anuncios tras la cumbre del presidente Javier Milei con su par de los Estados Unidos, Donald Trump.
“El esquema cambiario sigue exactamente igual, siguen el esquema de bandas y el tipo de cambio flotará dentro de las bandas. Tampoco habrá convertibilidad después del 26 de octubre”, afirmó en declaraciones televisivas.
En ese sentido, aclaró: “No va a haber una devaluación, siendo que es un esquema de bandas y el dólar puede fluctuar dentro de esos valores, por definición no se puede. No me gusta cuando dicen que vamos a devaluar”. De todas formas, dijo que “la dolarización está descartada”.
“Puede ser una alternativa que favorezca al país, pero tenés que tener los dólares suficientes. Nosotros creemos que no tenemos los dólares suficientes para asegurar una dolarización exitosa“, explicó.
Caputo también se refirió a la asistencia financiera de Estados Unidos: “Es la noticia económica argentina más importante desde que yo tengo uso de razón. Va a favor de los argentinos”. “La potencia más grande del mundo nos dijo que van a hacer lo que sea necesario y más para que nos vaya bien. Que si seguimos este camino económico va a hacer lo que esté a su alcance para que a Argentina le vaya bien”, remarcó.
Asimismo, aseguró que no hay condicionamientos para la asistencia financiera norteamericana. “Estados Unidos no nos pide algo a cambio, se van a beneficiar los dos países. Todas las cosas que estamos hablando son importantísimas para los argentinos. Son inversiones en la economía real, para el día a día de los argentinos”.
De esta manera, aseguró que el swap con los Estados Unidos no reemplazará el intercambio de monedas con China. Y también adelantó que esta semana habrá anuncios económicos luego de la reunión bilateral en Washington entre Milei y el presidente norteamericano.
“¿Por qué nos ayudan? Porque están alineados económicamente y a favor de lo que la Argentina está haciendo. El presidente Milei definió desde el día uno a Estados Unidos y a Israel como sus aliados estratégicos e invirtió muchísimo tiempo y viajes para construir esta relación", agregó en diálogo con LN+.
Caputo confirmó además que el Tesoro de Estados Unidos seguirá interviniendo en el mercado de cambios. “Va a seguir comprando, Bessent dijo que todas las herramientas están arriba de la mesa. Están dispuestos a seguir comprando pesos en el mercado libre de cambios, también en el dólar financiero, en el futuro, y bonos".
Y agregó: “El Tesoro americano no decide comprar pesos porque es una mala inversión, sino que confía en lo que estamos haciendo y cree que el peso está subvaluado. Bessent, además de ser el ministro de Economía más importante del mundo, se dedicó 40 años a evaluar monedas en el sector privado”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario