Luis Caputo negó la dolarización: se mantendrían las bandas cambiarias tras las elecciones

Caputo también se refirió a la asistencia financiera de Estados Unidos: “Es la noticia económica argentina más importante desde que yo tengo uso de razón. Va a favor de los argentinos”. “La potencia más grande del mundo nos dijo que van a hacer lo que sea necesario y más para que nos vaya bien. Que si seguimos este camino económico va a hacer lo que esté a su alcance para que a Argentina le vaya bien”, remarcó.

milei dolares Javier Milei

Asimismo, aseguró que no hay condicionamientos para la asistencia financiera norteamericana. “Estados Unidos no nos pide algo a cambio, se van a beneficiar los dos países. Todas las cosas que estamos hablando son importantísimas para los argentinos. Son inversiones en la economía real, para el día a día de los argentinos”.

De esta manera, aseguró que el swap con los Estados Unidos no reemplazará el intercambio de monedas con China. Y también adelantó que esta semana habrá anuncios económicos luego de la reunión bilateral en Washington entre Milei y el presidente norteamericano.

“¿Por qué nos ayudan? Porque están alineados económicamente y a favor de lo que la Argentina está haciendo. El presidente Milei definió desde el día uno a Estados Unidos y a Israel como sus aliados estratégicos e invirtió muchísimo tiempo y viajes para construir esta relación", agregó en diálogo con LN+.

milei caputo Javier Milei junto a Luis Caputo.

Caputo confirmó además que el Tesoro de Estados Unidos seguirá interviniendo en el mercado de cambios. “Va a seguir comprando, Bessent dijo que todas las herramientas están arriba de la mesa. Están dispuestos a seguir comprando pesos en el mercado libre de cambios, también en el dólar financiero, en el futuro, y bonos".

Y agregó: “El Tesoro americano no decide comprar pesos porque es una mala inversión, sino que confía en lo que estamos haciendo y cree que el peso está subvaluado. Bessent, además de ser el ministro de Economía más importante del mundo, se dedicó 40 años a evaluar monedas en el sector privado”.