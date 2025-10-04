José Luis Espert dudó, pero terminó confesando haber estado en la casa de Fred Machado: "Yo te diría..."

En entrevista radial, el diputado debió responder sobre esas imágenes que lo muestran descansando al borde de la pileta de la casa de Machado en Viedma y su amistad con el sujeto procesado en los Estados Unidos, y al principio la respuesta intentó ser evasiva.

espert en la pileta de fred machado José Luis Espert descansando en la pileta del narco Fred Machado.

“Yo te diría que es muy probable que sea cierto”, dijo en un principio. Pero la probabilidad se disipó cuando a Espert no le quedó más remedio que decir la verdad en medio de la farsa que los asesores libertarios intentan montar para cubrir el escándalo.

“Yo he estado ahí. Sí, he estado ahí”, acabó confesando ante lo incontrastable de las imágenes que los muestran muy cómodo en la misma propiedad donde Fred Machado sigue cumpliendo arresto domiciliario, a la espera de que la Corte Suprema decida sobre su extradición.

