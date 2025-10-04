José Luis Espert dudó, pero terminó confesando haber estado en la casa de Fred Machado: "Yo te diría..."
El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza por la Provincia no tuvo más remedio que reconocer las pruebas que lo complican cada vez más.
Complicado, muy complicado se lo ve y muy preocupado se lo escucha a José Luis Espert, que sigue insistiendo con la “operación” que, según su punto de vista, le armó Juan Grabois al denunciarlo ante la Justicia por su presunta vinculación con el narcotráfico.
Primero se negó a responder si había recibido dinero de Fred Machado y descartó toda vinculación con el narco detenido en Viedma, con pedido de extradición a los Estados Unidos; y luego, ante las abrumadoras pruebas, dijo haber cobrado U$S200.000 como adelanto de un supuesto “asesoramiento financiero”.
Ahora, tras ratificar su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) con el explícito respaldo de Javier Milei, parece querer victimizarse, hasta ensayar un fingido llanto por su persona y su familia, que muy pocos creen.
El video que incrimina a José Luis Espert
Y la farsa terminó de desbarrancarse cuando aparecieron más fotografías y el video de José Luis Espert en casa de Fred Machado, a quien en la primera versión dada por el libertario había sostenido haberlo visto solo una vez en un vuelo de avión (en realidad fueron más de cinco).
En entrevista radial, el diputado debió responder sobre esas imágenes que lo muestran descansando al borde de la pileta de la casa de Machado en Viedma y su amistad con el sujeto procesado en los Estados Unidos, y al principio la respuesta intentó ser evasiva.
“Yo te diría que es muy probable que sea cierto”, dijo en un principio. Pero la probabilidad se disipó cuando a Espert no le quedó más remedio que decir la verdad en medio de la farsa que los asesores libertarios intentan montar para cubrir el escándalo.
“Yo he estado ahí. Sí, he estado ahí”, acabó confesando ante lo incontrastable de las imágenes que los muestran muy cómodo en la misma propiedad donde Fred Machado sigue cumpliendo arresto domiciliario, a la espera de que la Corte Suprema decida sobre su extradición.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario