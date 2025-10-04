Una por una, las contradicciones de José Luis Espert en relación a su vínculo con Fred Machado
En menos de 24 horas, el diputado nacional y candidato de La Libertad Avanza hizo declaraciones que ponen más sospechas sobre el escándalo que encabeza.
Con cada declaración pública, José Luis Espert se hunde más y más en el mar de contradicciones que cubre su relación con el detenido Federico Fred Machado, quien espera ser extraditado a los Estados Unidos por cargos como narcotráfico, entre otras imputaciones.
Si él suponía que con el video grabado y difundido en la noche del viernes iba a poner algo de claridad a los oscuros vínculos que tienen en jaque su presente y su futuro político, lo cierto es que con sus declaraciones radiales de este sábado no hizo más que agrandar el manto de sospechas.
Quién le pagó los U$S200.000
Versión:
- En el video de descargo divulgado el viernes, Espert afirmó: "No se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales".
Contradicción:
- Este sábado admitió que "el dueño de la empresa era Fred Machado o es Machado… Yo el contrato lo firmo con Fred Machado".
Por qué Fred Machado le entregó ese dinero
Versión:
- En el video sostiene que el pago fue por una “consultoría financiera” de carácter estrictamente privado y posterior al proceso electoral de 2019.
Contradicción:
- En la entrevista reconoce una relación mucho más estrecha con Machado, hablando de "35 vuelos" y el uso de vehículos, incluido uno blindado, y eventualmente aportes dinerarios, como admitieron personas que trabajaban con Espert durante aquella campaña.
El vínculo de Espert con Fred Machado
Versión:
- El sábado Espert dijo que su vínculo con Machado se limitaba a lo “profesional”, que le había pagado los U$S200.000 por “asesoramiento financiero” para una empresa que, según su versión, no era del presunto narco.
Contradicción:
- Sin embargo, en la entrevista radial de este sábado confesó haber estado en casa de Fred Machado en situación bastante íntima: “Yo he estado ahí. Sí, he estado ahí”, dijo con respecto a haber estado descansando al borde la pileta.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario