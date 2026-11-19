“Lo que hizo el Banco Central es armar un fenomenal carry trade que en mi época, en los '80, le decíamos: te doy tasa, dame dólar”, explicó.

Javier Milei

Además, estableció un paralelismo con la política económica actual y señaló que el mecanismo de absorción monetaria mediante deuda continúa vigente, aunque ahora sea el Tesoro quien asuma ese papel. “Cambió de bolsillo, pero la cosa sigue siendo la misma. Es lo mismo, antes lo hacía el Banco Central, ahora lo hace el Tesoro”, advirtió.

El dólar como ancla contra la inflación

Uno de los cuestionamientos centrales de Cachanosky estuvo dirigido al diseño de la política antiinflacionaria del Gobierno. Para el economista, utilizar el tipo de cambio como ancla para desacelerar los precios es una estrategia que ya fracasó reiteradamente en Argentina.

“La única opción que hoy tiene el Gobierno para enfrentar este problema de falta de actividad es liberar el mercado de cambio. Terminar con todas las restricciones y dejarlo flotar libremente”, enfatizó.

También cuestionó que el tipo de cambio real se encuentre en niveles similares a los de noviembre de 2023, pese a la devaluación inicial del Gobierno. En su análisis, esa situación no se explica por un salto extraordinario de productividad ni por una llegada masiva de inversiones. “No hubo un tsunami de inversiones. Las están esperando todavía”, remarcó.

Luis Caputo activó los créditos en dólares: cómo conseguirlos

Finalmente, identificó el principal error del programa económico: “Usar el dólar como ancla contra la inflación”. Según explicó, esa decisión obliga al Gobierno a colocar deuda, eleva las tasas de interés y desplaza al sector privado del mercado crediticio.

El resultado, advirtió, es un círculo económico difícil de sostener: “Eso significa el cierre de empresas, eso significa pérdida de puestos de trabajo, eso significa pérdida de recaudación”. Para Cachanosky, el desafío consiste en corregir el rumbo antes de que la caída de la actividad termine comprometiendo también el superávit fiscal.