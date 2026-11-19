Pensiones No Contributivas de ANSES en diciembre 2026: los detalles acerca de los pagos
El organismo planea abonar estos beneficios durante el undécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aclaró que la denominada Reparación Histórica reflejada en las liquidaciones del Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre 2026 no constituye un bono navideño ni un beneficio extraordinario otorgado de forma reciente, sino la porción reglamentaria del aguinaldo calculada sobre el haber reajustado de quienes suscribieron acuerdos transaccionales bajo la Ley 27260.
Corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual devengada en el segundo semestre, integrando tanto la jubilación ordinaria como el suplemento de actualización previsional, mientras que el acceso al detalle de la liquidación podrá auditarse de forma individual a través de la plataforma oficial Mi ANSES.
Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez de ANSES: aumento, aguinaldo y bono en diciembre
a liquidación oficial de diciembre 2026 integra tres conceptos diferenciados, manteniendo el bono de emergencia fuera de la base computable del aguinaldo:
- Haber mensual actualizado (2,17%): sube de los actuales $310.910,92 a $317.657,69 brutos.
- Segunda cuota del medio aguinaldo (SAC): equivale exactamente al 50% del haber reajustado, alcanzando los $158.828,84.
- Bono extraordinario previsional: se acredita en su totalidad por $70.000,00 (sin modificaciones nominales desde marzo 2024).
- Total bruto y retención de salud: la suma global asciende a $546.486,53 brutos, importe sobre el cual se aplica el descuento asistencial del 3% correspondiente al Programa Federal Incluir Salud (calculado exclusivamente sobre el haber mensual y el aguinaldo, dejando el ingreso neto de bolsillo en $532.191,93).
Cuánto cobra este grupo ANSES con aguinaldo y Tarjeta Alimentar en diciembre 2026
Categoría de Pensión No Contributiva (ANSES) / Haber mensual (2,17%) / Medio aguinaldo (50%) /Bono extraordinario / Total bruto diciembre
- PNC por Invalidez Laboral (70%) $317.657,69 $158.828,84 $70.000,00 $546.486,53
- PNC por Vejez (70%) $317.657,69 $158.828,84 $70.000,00 $546.486,53
- PNC Madres de 7 Hijos (100%) $453.796,70 $226.898,35 $70.000,00 $750.695,05
Los días que cobrarán las Pensiones No Contributivas por DNI
El organismo previsional liquidará la totalidad de este segmento durante la primera semana hábil posterior al feriado largo de diciembre 2026, concentrando seis terminaciones documentales en el cierre:
- Miércoles 9 de diciembre 2026: documentos terminados en 0 y 1.
- Jueves 10 de diciembre 2026: documentos terminados en 2 y 3.
- Viernes 11 de diciembre 2026: agrupamiento extraordinario para documentos finalizados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 (cierre formal del cronograma mensual de PNC).
- Consulta previa en Mi ANSES: a partir del 9 de diciembre 2026, cada titular puede ingresar con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social a la plataforma digital para descargar su recibo oficial y corroborar la imputación de cada concepto.
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