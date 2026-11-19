La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aclaró que la denominada Reparación Histórica reflejada en las liquidaciones del Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre 2026 no constituye un bono navideño ni un beneficio extraordinario otorgado de forma reciente, sino la porción reglamentaria del aguinaldo calculada sobre el haber reajustado de quienes suscribieron acuerdos transaccionales bajo la Ley 27260.