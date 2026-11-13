Sandra Pettovello mantiene vigente bono extraordinario a jubilados de la mínima a través del Decreto 525/95

En el marco de la misma normativa, la cartera confirmó además el otorgamiento de un refuerzo económico extraordinario destinado específicamente a quienes perciben las prestaciones más bajas. El objetivo central de este adicional es brindar un respaldo directo a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad, sostener el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados de menores recursos y amortiguar el deterioro de sus ingresos mensuales.