Sandra Pettovello mantiene vigente bono extraordinario a jubilados de la mínima a través del Decreto 525/95
Con el aval de Sandra Pettovello, la ANSES avala el pago de un refuerzo económico para resguardar el poder adquisitivo de quienes perciben los haberes mínimos.
El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, oficializó a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) el calendario de pagos correspondiente a los haberes previsionales del mes. La medida quedó establecida mediante una disposición oficial que ordena el esquema de cobro para los distintos titulares.
En el marco de la misma normativa, la cartera confirmó además el otorgamiento de un refuerzo económico extraordinario destinado específicamente a quienes perciben las prestaciones más bajas. El objetivo central de este adicional es brindar un respaldo directo a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad, sostener el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados de menores recursos y amortiguar el deterioro de sus ingresos mensuales.
Sandra Pettovello ratifica la aplicación del Decreto 525/95: el respaldo legal de la jubilación mínima
El sustento jurídico del haber mínimo en la Argentina se apoya en los artículos 17 y 34 de la Ley 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones), cuya implementación práctica está definida por el Decreto 525/1995.
Esta normativa dispone un sistema de compensación automática que se activa cada vez que el cálculo inicial de una prestación queda por debajo del piso establecido por ley.
Mediante este mecanismo, el Estado salda la diferencia pendiente con el pago de un suplemento de nivelación. De este modo, se garantiza que ningún titular perciba una suma inferior al mínimo legal, una cifra que se actualiza de forma periódica según el esquema de movilidad vigente.
Los ejes centrales del Decreto 525/95
Bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, la ANSES aplica el Decreto 525/1995 para acreditar estos adicionales de oficio, sin que los jubilados deban realizar trámites ni gestiones previas.
Además, la reglamentación ordena tres aspectos clave del régimen previsional:
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Vuelta a la actividad laboral: Establece que los jubilados que reingresen al mercado de trabajo —ya sea en relación de dependencia o como autónomos— tienen la obligación de seguir aportando al sistema.
Competencia judicial: Habilita a los beneficiarios que residen en las provincias a iniciar demandas contra la ANSES directamente en los juzgados federales correspondientes a su propia jurisdicción.
Prioridad en el pago de sentencias: Fija un orden de preferencia para liquidar retroactivos judiciales a favor de los titulares de edad más avanzada, siempre dentro de los límites de las partidas presupuestarias disponibles.
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