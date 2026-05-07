El fin de una era en Tenaris: Paolo Rocca deja de ser el CEO de la proveedora de tubos de acero

Paolo Rocca dejará de ser el CEO de Tenaris, la compañía insignia del Grupo Techint y uno de los mayores fabricantes de tubos para la industria petrolera a nivel mundial. La empresa confirmó que el empresario abandonará el manejo operativo diario y será reemplazado por Gabriel Podskubka, un ejecutivo formado dentro del holding que hasta ahora se desempeñaba como director global de operaciones.