ANSES: las fechas en las que los beneficiarios cobrarán la AUH en mayo 2026
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el quinto mes del año.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en mayo, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 3,4%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
Monto de la AUH en mayo 2026
El incremento del 3,38% impacta directamente en los haberes de mayo y ajusta los montos que perciben quienes reciben la AUH. Según lo informado, el nuevo valor por hijo alcanza los $113.127,92, mientras que la AUH por discapacidad asciende a $368.034,76. En la misma línea, la Asignación por Embarazo queda en $113.127,92.
ANSES retiene el 20% del total hasta que se presente la Libreta AUH. Ese porcentaje se acumula y luego se libera una vez que se acreditan los controles de salud y la asistencia escolar. Es una condición necesaria para completar el cobro total del beneficio.
- 1 hijo: $113.028,24
- 2 hijos: $226.056,48
- 3 hijos: $339.084,72
- 4 hijos: $452.112,96
- 5 hijos: $565.141,20
Los montos confirmados para la AUH con Discapacidad
La AUH por discapacidad también queda alcanzada por el incremento del 3,4% previsto para mayo. Este beneficio presenta valores diferenciales respecto de la asignación general.
Los montos para hijos con discapacidad son los siguientes:
- monto bruto: $460.044,10
- monto neto: $368.035,28
El incremento se aplica de forma uniforme según la normativa vigente y, al igual que en el resto de los beneficios, los titulares de esta prestación perciben el monto actualizado en la misma fecha asignada por terminación de DNI.
El mismo criterio alcanza a jubilaciones, pensiones y otras asignaciones sociales administradas por ANSES. La actualización se liquida automáticamente junto con el pago mensual, sin necesidad de gestiones por parte de los beneficiarios.
Calendario de pagos para mayo 2026
Las fechas confirmadas para la AUH en mayo son:
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 22 de mayo
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