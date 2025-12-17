El FMI analizará el cambio que el Gobierno anunció para el régimen de bandas cambiarias del dólar

Estas maniobras buscan darle mayor previsibilidad y flexibilidad al peso frente al dólar y otras divisas, y están en sintonía con los objetivos planteados desde el FMI para normalizar la macroeconomía y reducir la volatilidad.

El FMI se reunió por última vez de manera formal en julio para hablar sobre la Argentina, que fue cuando se aprobó la revisión del programa actual pero se dio una dispensa con motivo del incumplimiento del objetivo de acumulación de reservas netas. La próxima revisión formal será a fines de enero de 2026, y el Directorio Ejecutivo del FMI quiere llegar bien informado a esa reunión.