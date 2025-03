El FMI confirmó el nuevo acuerdo con la Argentina: desembolsará el 40% del préstamo

fmi kristalina georgieva confirmó préstamo.mp4

Cabe señalar que, además del nuevo acuerdo con la entidad mencionada, Luis Caputo -ministro de Economía- reveló que también se están gestionando líneas de crédito con el Banco Mundial, el BID y la CAF para fortalecer las reservas del Banco Central.

Durísimo: el historial de la Argentina con el FMI

Argentina mantiene un extenso historial de acuerdos con el FMI, desde su ingreso en 1956. El país ha firmado 28 programas con el organismo, de los cuales 19 fueron del tipo Stand-By, 6 de Financiamiento Compensatorio y 3 de Servicios Ampliados.

Hasta el momento, el ranking de los gobiernos que más recurrieron al Fondo es liderado por Mauricio Macri, quien en 2018 acordó un préstamo récord de U$S 57 mil millones (de los cuales se desembolsaron u$s44 mil millones). Le siguen Fernando de la Rúa, con el blindaje de u$s22 mil millones en 2000-2001, y Javier Milei, con el reciente acuerdo aún sujeto a la aprobación del directorio.

El listado continúa con Eduardo Duhalde (U$S 12.500 millones), Carlos Menem (U$S 9.200 millones), Raúl Alfonsín (U$S 4 mil millones) y la última dictadura militar (U$S 2.500 millones). En contraposición, Néstor Kirchner canceló en 2005 una deuda de U$S 9.810 millones en un solo pago, lo que marcó un alejamiento temporal del FMI.

El acuerdo de Milei con el organismo aún debe ser aprobado, pero refuerza la tendencia de los últimos gobiernos de acudir al Fondo como herramienta de financiamiento, en un contexto de crisis económica y necesidad de reestructuración de la deuda.

Los presidentes de Argentina que más dinero le pidieron al FMI

Mauricio Macri: U$S 57 mil millones.

Fernando de la Rúa: U$S 22 mil millones.

Javier Milei: U$S 20 mil millones.

Eduardo Duhalde: U$S 12.500 millones.

Carlos Menem U$S 9.200 millones.

Raúl Alfonsín U$S 4 mil millones.

Dictadura 1976-1983: U$S 2.500 millones.