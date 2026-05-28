El FMI pidió mayor supervisión al Gobierno sobre fintech y billeteras virtuales

Los últimos datos oficiales del Banco Central (BCRA) mostraron un salto en el nivel de morosidad en las familias que alcanzó el 11,5% en marzo y obtuvo un salto de más de 8 puntos porcentuales (p.p.) con respecto al mismo mes de 2025 (3,3%).

Para el sector privado en general subió 0,3 puntos porcentuales (p.p.) al 7%, y en 2026 se desplomó el consumo con el cierre diario de negocios de todas las ramas de la actividad comercial.

Pero las cuotas que todavía están pendientes mantienen en vilo a las familias argentinas.

"A medida que avance la estabilización y se reconstruyan las reservas, creen que podría considerarse una flexibilización de las normas prudenciales sobre el crédito en moneda extranjera, basándose en la experiencia de otras economías altamente dolarizadas como Perú y Uruguay", aseveró el equipo del FMI.

El FMI resaltó los marcos regulatorios y de supervisión que están llevando a cabo las autoridades nacionales para ejecutar una "expansión responsable" del crédito bancario.

"Más en general, y con el objetivo de apoyar un crecimiento más sostenible, las autoridades están enfocadas en profundizar los mercados de capitales, incluyendo el fomento de instrumentos de ahorro de más largo plazo y la ampliación de las oportunidades de inversión corporativa".