Duro comunicado de Consenso Federal contra el FMI: "Embate contra las provincias"

El texto completo del comunicado de Consenso Federal contra el FMI

“En el documento que sintetiza la segunda revisión de su acuerdo con Argentina, el Fondo Monetario Internacional embiste duramente contra las provincias argentinas y construye argumentos para legitimar el ajuste brutal del Presidente Javier Milei al sistema federal.

El organismo no hace ninguna referencia a la baja, en términos reales, de las transferencias de la administración nacional a las administraciones provinciales, ejecutadas en 2024 y 2025, ni a las recientes que se aprobaron mediante la Decisión Administrativa 20/2026 de Manuel Adorni.

Sin embargo, el FMI se ensaña con las provincias, señalando que:

El sistema fiscal federal ha exacerbado las distorsiones y complicado los esfuerzos de reforma.

En el marco de la discusión por la Reforma Laboral, las provincias se opusieron a la reducción de alícuotas del impuesto a las ganancias de las empresas, para no perder ingresos coparticipables.

Las provincias deberían gravar más las propiedades rurales. Aumentar las valuaciones podría mejorar la recaudación".

"Está claro de qué lado se ubica el FMI: apoya a Milei y va contra las provincias", concluye el documento.

El FMI desembolsa US$1.000 millones pero pidió más reservas y menos cepo

Como se sabe, el Fondo Monetario Internacional (FMI) oficializó la aprobación de la segunda revisión del programa acordado con la Argentina, valuado en US$20.000 millones, lo que implica un pronto desembolso de US$1.000 millones.

“Acuerdo con el FMI aprobado. TMAP! (todo marcha de acuerdo al plan)”, celebró en redes sociales el ministro Luis Caputo, luego de que el organismo multilateral valorara positivamente el "impulso reformista" que viene llevando adelante el Gobierno Nacional mediante políticas de ajuste.

En el comunicado oficial, el Fondo puntualizó que si bien no se cumplieron las metas en cuanto a reservas, "el Directorio Ejecutivo acogió con beneplácito los avances en materia de reforma estructural y el compromiso de las autoridades de implementar un conjunto equilibrado de políticas coherentes con los objetivos del programa".

Además se remarcó la estabilización y la creación de una economía "más orientada al mercado", mostrando resultados en materia inflacionaria, la atracción de inversiones y el primer superávit fiscal primario en años, destacando también los logros con respecto al equilibrio fiscal y la reducción de subsidios.

Pero advirtió que la acumulación de reservas internacionales y la recuperación de la demanda de pesos avanzan más lentamente que en otros procesos de estabilización, en parte por la incertidumbre política y financiera que atravesó el país durante 2025.

Consideró que será necesario sostener las compras de divisas y mantener el esquema de mayor flexibilidad cambiaria impulsado por el Banco Central, alertando sobre la necesidad de profundizar las reformas estructurales, especialmente en el plano tributario y previsional.

“El sistema tributario argentino sigue siendo complejo, altamente distorsivo e inestable, lo que repercute negativamente sobre el crecimiento y la competitividad”, sostuvo el organismo, pidiendo avanzar hacia una reforma integral que incluya la ampliación de la base del impuesto a las Ganancias, la simplificación del esquema tributario para empresas, una racionalización del IVA y la eliminación de exenciones fiscales.