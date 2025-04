El FMI elogió el rumbo económico del Gobierno pero advirtió las elecciones legislativas

En ese sentido, hizo una mención directa a las elecciones legislativas previstas para octubre. “Domésticamente, el país irá a las urnas y es clave que no se desvíe el rumbo que se está siguiendo. No vemos que ese riesgo se haya materializado, pero insto a la Argentina a no perder el foco”, insistió.

Milei Georgieva G20 Brasil

El mensaje se dio en un contexto de renovado respaldo internacional. Desde Estados Unidos, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que “Argentina es un buen ejemplo y merece el apoyo del FMI”, sumándose a las declaraciones de la titular del Fondo. Georgieva también remarcó que el país no está solo: “La Banca Mundial y la Banca Interamericana de Desarrollo están intensificando su presencia”.

Además de lo político, habló de las oportunidades que se abren para la Argentina en un mundo que demanda productos agrícolas, energía y minerales críticos como el litio. En ese marco, mencionó una próxima exposición del ministro Federico Sturzenegger sobre regulación inteligente y el recorte del peso estatal como ejes del proceso de reformas.

Consultada sobre riesgos globales, la economista advirtió que un deterioro del contexto internacional afectaría también a la Argentina. De todas formas, se mostró optimista respecto a la posibilidad de consolidar el rumbo si se mantienen los lineamientos actuales. El FMI ya había sellado un nuevo acuerdo con el Gobierno y estos comentarios refuerzan el monitoreo constante del organismo en medio de un año electoral que podría poner a prueba la continuidad de las políticas impulsadas desde la Casa Rosada.