El Gobierno apura la privatización de AySA: cuánto piensa recaudar y quiénes están interesados
Fue Luis Caputo quien anunció que este viernes se publican los pliegos para la venta del 90% de las acciones de la empresa que están en manos del Estado.
El Gobierno Nacional anunció que este viernes se publicarán los pliegos para la privatización de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA), con la que espera recaudar unos U$S500 millones que servirán para seguir cubriendo vencimientos de deuda en moneda estadounidense.
Fue Luis Caputo quien hizo el anuncio, precisando que de esta manera el Estado se desprenderá del 90% de las acciones que posee de la compañía, mientras que el 10% restante quedaría en manos de sus trabajadores, según trascendió.
Mediante un mensaje publicado en redes sociales, el ministro de Economía indicó que este viernes “se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional”.
En ese sentido, explicó que “la incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos”.
“Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento”, completó Caputo.
Se trata de una de las ocho empresas que el Gobierno prevé privatizar en el marco de la llamada Ley Bases, entre las cuales se están además Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
Los interesados en quedarse con AySA
Según se sabe, entre los interesados por adquirir la mayoría de Aysa aparecen Edison Energía (la familia Neuss junto a los dueños de Havanna y Newsan), Mauricio Filiberti (dueño de Transclor), el Grupo Roggio y las firmas brasileñas Sabesp y Río+Saneamiento.
El contrato de concesión fija la prestación del servicio por un plazo de 30 años, con posibilidad de que se prorrogue por diez más, para la provisión de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del Conurbano bonaerense.
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