El Gobierno apura la privatización de AySA: cuánto piensa recaudar y quiénes están interesados

“Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento”, completó Caputo.

Se trata de una de las ocho empresas que el Gobierno prevé privatizar en el marco de la llamada Ley Bases, entre las cuales se están además Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Los interesados en quedarse con AySA

Según se sabe, entre los interesados por adquirir la mayoría de Aysa aparecen Edison Energía (la familia Neuss junto a los dueños de Havanna y Newsan), Mauricio Filiberti (dueño de Transclor), el Grupo Roggio y las firmas brasileñas Sabesp y Río+Saneamiento.

El contrato de concesión fija la prestación del servicio por un plazo de 30 años, con posibilidad de que se prorrogue por diez más, para la provisión de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del Conurbano bonaerense.