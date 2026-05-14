Impactante persecución sobre la General Paz: así cayo una banda tras un robo a un colectivo
Cuatro delincuentes fueron detenidos luego de cometer robo a mano armada dentro de un colectivo de la línea 53.
Una impresionante persecución policial sobre la avenida General Paz culminó en Mataderos con la detención de cuatro delincuentes acusados de haber cometido un robo a mano armada contra pasajeros de un colectivo de la línea 53 en Villa Real. Uno de los sospechosos contaba con varios antecedentes penales.
La secuencia se inició luego de un asalto cometido por un grupo de ladrones contra pasajeros de un interno de la línea 53 en Avenida Beiró y General Paz. Según denunció una de las víctimas al 911, los delincuentes estaban armados y, tras cometer el robo, escaparon a bordo de un auto Volkswagen Gol negro por la avenida General Paz, en dirección al Riachuelo.
A partir de la denuncia, se emitió una alerta temprana sobre el vehículo utilizado en el robo. Horas más tarde, personal de la División Anillo Digital de la Policía de la Ciudad detectó la circulación del auto sospechoso sobre la avenida General Paz.
Los efectivos comenzaron entonces con la persecución del vehículo mientras avanzaba en sentido hacia el Río de la Plata. Con el apoyo de refuerzos policiales, finalmente lograron interceptarlo a la altura del barrio porteño de Mataderos.
Como en una escena de película, el auto fue rodeado por los policías, quienes le ordenaron al conductor que detuviera la marcha en la banquina.
Dentro del Volkswagen Gol viajaban cuatro hombres mayores de edad, quienes fueron inmediatamente detenidos. De acuerdo con la investigación, el auto no pertenecía a ninguno de los ocupantes.
Qué encontraron dentro del auto de los sospechosos
Durante la requisa, la Policía encontró distintos elementos que quedaron secuestrados: destornilladores, cuchillos, una llave francesa, un martillo, un alicate y cuatro mochilas cargadas con prendas de vestir.
Además, los efectivos hallaron cinco teléfonos celulares, tres tarjetas SUBE, un carnet del PAMI y un Certificado Único de Discapacidad, todo a nombre de terceros. En el procedimiento también se les incautó una bolsa con 10,7 gramos de flores de marihuana que fue secuestrada por orden judicial.
Finalmente, se confirmó que el mismo auto había sido utilizado por la banda del robo al colectivo.
En el caso intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 63, a cargo de la jueza Vanesa Alejandra Peluffo, con la Secretaría 81 de Jorge Polverini. La magistrada ordenó la detención de los cuatro imputados y dispuso labrar actuaciones por robo agravado por el uso de arma y por cometerse en poblado y en banda. Además, el vehículo y todos los elementos encontrados quedaron secuestrados.
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