Impactante persecución sobre la General Paz: así cayo una banda tras un robo a un colectivo

Como en una escena de película, el auto fue rodeado por los policías, quienes le ordenaron al conductor que detuviera la marcha en la banquina.

Persecución general paz robo colectivo

Dentro del Volkswagen Gol viajaban cuatro hombres mayores de edad, quienes fueron inmediatamente detenidos. De acuerdo con la investigación, el auto no pertenecía a ninguno de los ocupantes.

Qué encontraron dentro del auto de los sospechosos

Durante la requisa, la Policía encontró distintos elementos que quedaron secuestrados: destornilladores, cuchillos, una llave francesa, un martillo, un alicate y cuatro mochilas cargadas con prendas de vestir.

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Además, los efectivos hallaron cinco teléfonos celulares, tres tarjetas SUBE, un carnet del PAMI y un Certificado Único de Discapacidad, todo a nombre de terceros. En el procedimiento también se les incautó una bolsa con 10,7 gramos de flores de marihuana que fue secuestrada por orden judicial.

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Finalmente, se confirmó que el mismo auto había sido utilizado por la banda del robo al colectivo.

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En el caso intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 63, a cargo de la jueza Vanesa Alejandra Peluffo, con la Secretaría 81 de Jorge Polverini. La magistrada ordenó la detención de los cuatro imputados y dispuso labrar actuaciones por robo agravado por el uso de arma y por cometerse en poblado y en banda. Además, el vehículo y todos los elementos encontrados quedaron secuestrados.