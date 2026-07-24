Gremio cerró paritarias con aumento de 17,35%: cómo queda el salario mínimo
Incluye subas escalonadas, asignaciones no remunerativas y actualización en los adicionales de viáticos y presentismo. Cómo queda el sueldo de agosto.
La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) se convirtió en una de las primeras organizaciones sindicales en definir la pauta salarial para la segunda mitad del año, con el cierre de paritarias que tiene como objetivo intentar recomponer el poder adquisitivo.
El entendimiento alcanzado establece una recomposición acumulada del 17,35% para el período julio-diciembre de 2026, combinando porcentajes mensuales con asignaciones no remunerativas.
A la par del incremento porcentual sobre los básicos, el acuerdo contempla un reajuste en los adicionales clave del sector. El plus por asistencia se eleva a $180.000, mientras que el concepto por viáticos asciende a $545.000 hacia el final del tramo acordado, robusteciendo la base de cálculo de las remuneraciones del sector.
Cómo son las paritarias para el personal de seguridad
El esquema de liquidación para el segundo semestre quedó estructurado con los siguientes porcentajes y sumas fijas no remunerativas:
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Julio: 3,78% de aumento + $20.000 (no remunerativo).
Agosto: 2,31% de aumento + $30.000 (no remunerativo).
Septiembre: 2,85% de aumento + $50.000 (no remunerativo).
Octubre: 2,16% de aumento + $60.000 (no remunerativo).
Noviembre: 2,24% de aumento + $70.000 (no remunerativo).
Diciembre: 4,01% de aumento + $120.000 (no remunerativo).
Cuánto cobrará un vigilador en agosto de 2026
Con la entrada en vigencia del segundo tramo del acuerdo, los trabajadores de seguridad privada percibirán en agosto una suba del 2,31%, acompañada por el proporcional de los adicionales actualizados y la asignación fija correspondiente.
COMPOSICIÓN DEL SUELDO BRUTO (AGOSTO 2026)
- Salario Básico: $1.020.300
- Presentismo: $180.000
- Viático: $514.500
- Adicional No Remunerativo: $30.000
SUELDO BRUTO CONFORMADO: $1.744.800
El haber final de cada trabajador podrá incrementarse según los adicionales específicos normados en el convenio colectivo de trabajo, tales como horas nocturnas, antigüedad o plus por zona.
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