El Gobierno avanza con la privatización de cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue

En caso de adhesión continuarán operando hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive, o hasta el concurso.

En caso de no producirse la adhesión, las concesionarias estarán obligadas a continuar generando energía eléctrica por un plazo no inferior a 90 días hábiles.

Las concesionarias que adhieran estarán sujetas a condiciones como el cumplimiento de los contratos de concesión, el mantenimiento de una garantía de cumplimiento del contrato no inferior a 4,5 millones de dólares y la aceptación de cambios en el esquema remuneratorio.

También deberán abonar regalías a las provincias de Río Negro y del Neuquén, presentar inventarios detallados, postergar la transferencia de ciertos bienes y permitir visitas a los perímetros de las concesiones a los interesados en el Concurso Público. Sin embargo las provincias podrían interponer recursos ya que reclaman participación en el proceso ya que el recurso vital para el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas, el agua, les pertenece.

Decreto 564/2025:

