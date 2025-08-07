El Gobierno homologó la paritaria de FAECYS: de cuánto es el aumento salarial

El acuerdo, firmado el 26 de junio, establece un aumento del 6% total que se aplicará en seis cuotas mensuales no acumulativas del 1%, calculadas sobre la base salarial de junio de 2025.

A su vez, a esto se le suma una suma no remunerativa de $40.000 mensuales que recibirán desde julio hasta diciembre. El monto será proporcional para empleados de comercio con de jornada reducida.

Julio: 1% sobre el salario básico de junio + $40.000.

Agosto: 1% sobre el básico de julio + $40.000.

Septiembre: 1% sobre el básico de agosto + $40.000.

Octubre: 1% sobre el básico de septiembre + $40.000.

Noviembre: 1% sobre el básico de octubre + $40.000.

Diciembre: 1% sobre el básico de noviembre + $40.000.

Empleados de Comercio: escalas salariales a julio 2025

Maestranza A: $1.005.994 + $40.000

Maestranza B: $1.008.906 + $40.000

Maestranza C: $1.019.109 + $40.000

Administrativo A: $1.016.925 + $40.000

Administrativo B: $1.021.301 + $40.000

Administrativo C: $1.025.672 + $40.000

Administrativo D: $1.038.792 + $40.000

Administrativo E: $1.049.724 + $40.000

Administrativo F: $1.065.759 + $40.000

Cajeros A: $1.020.568 + $40.000

Cajeros B: $1.025.672 + $40.000

Cajeros C: $1.032.232 + $40.000

Personal Auxiliar A: $1.020.568 + $40.000

Personal Auxiliar B: $1.027.856 + $40.000

Personal Auxiliar C: $1.051.910 + $40.000

Auxiliar especializado A: $1.029.317 + $40.000

Auxiliar especializado B: $1.020.568 + $40.000

Vendedores A: $1.049.724 + $40.000

Vendedores B: $1.065.759 + $40.000

Vendedores C: $1.042.435 + $40.000

Vendedores D: $1.042.438 + $40.000