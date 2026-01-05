El Gobierno busca alternativas para hacer frente a vencimientos de deuda por U$S4.200 millones

banco central de argentina

Si bien ya comenzó a regir el nuevo esquema cambiario -en donde las bandas de flotación del dólar se actualizan en torno al dato de inflación que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) pero con dos mese de rezago- la entidad que conduce Santiago Bausili todavía no compró divisas.

El viernes pasado las reservas del BCRA cerraron en 43.099 millones de dólares (1.934 millones de dólares más) por movimientos habituales de inicios de mes en el sistema financiero.