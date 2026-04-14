El Gobierno busca destrabar el conflicto con los colectivos y negocia cambios en subsidios

Además, el sector advierte que el incremento del combustible en el último mes superó el 25%, lo que agrava la situación financiera de las compañías. Frente a este escenario, las cámaras evalúan presentar alternativas que permitan amortiguar ese impacto sin trasladarlo completamente a las tarifas.

Paro de colectivos Paro de colectivos

Otro de los puntos en discusión es la cancelación de la deuda que mantiene el Estado con las empresas. En ese marco, se analizan distintos mecanismos de pago que permitan regularizar la situación y dar previsibilidad al sistema.

Tras el primer encuentro, cuatro de las cámaras empresarias emitieron un comunicado en el que remarcaron: “Las empresas seguirán sosteniendo el servicio con el máximo esfuerzo posible, aun operando en condiciones económicas y financieras extremadamente limitadas, con el único objetivo de no afectar aún más a los usuarios”.