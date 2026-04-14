El Gobierno busca destrabar el conflicto con los colectivos y negocia cambios en subsidios
Funcionarios nacionales se reúnen con empresarios del transporte del AMBA para intentar resolver la crisis que afecta la frecuencia del servicio y definir una reestructuración del sistema.
El Gobierno nacional retomará este martes las negociaciones con las cámaras empresarias del transporte automotor del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en un intento por encauzar el conflicto generado por los subsidios y la estructura de costos del sector. El encuentro, previsto para las 11, contará con la participación de representantes de cinco entidades clave de la actividad.
La reunión estará encabezada por autoridades de la Secretaría de Transporte y contará con la presencia de dirigentes de asociaciones como AAETA, CEUTUPBA, CTPBA, CETUBA y CEAP. El objetivo principal será avanzar en una “reestructuración integral del sistema” y analizar posibles soluciones a la deuda acumulada en concepto de subsidios, que ronda los $120.000 millones.
Se trata del segundo encuentro entre las partes en los últimos días, luego de una primera reunión que no logró destrabar el conflicto y que derivó en una reducción de frecuencias en distintas líneas del AMBA. La situación generó complicaciones para los usuarios y expuso la fragilidad del esquema actual.
El eje central de la discusión pasa por cómo equilibrar las cuentas del sistema sin afectar de manera significativa a los pasajeros ni al equilibrio fiscal. En ese sentido, la administración de Javier Milei enfrenta una decisión compleja: aumentar los subsidios implicaría un mayor gasto público, mientras que trasladar los costos a las tarifas tendría impacto directo en el bolsillo de los usuarios.
Qué propuestas le llevarán las cámaras de transporte al Gobierno
En paralelo, las empresas sostienen que la estructura vigente quedó desactualizada frente a la suba de costos, especialmente del combustible. Según plantean, el precio del gasoil utilizado como referencia en la última actualización quedó por debajo de los valores actuales, lo que genera un desfasaje cercano al 10%.
Además, el sector advierte que el incremento del combustible en el último mes superó el 25%, lo que agrava la situación financiera de las compañías. Frente a este escenario, las cámaras evalúan presentar alternativas que permitan amortiguar ese impacto sin trasladarlo completamente a las tarifas.
Otro de los puntos en discusión es la cancelación de la deuda que mantiene el Estado con las empresas. En ese marco, se analizan distintos mecanismos de pago que permitan regularizar la situación y dar previsibilidad al sistema.
Tras el primer encuentro, cuatro de las cámaras empresarias emitieron un comunicado en el que remarcaron: “Las empresas seguirán sosteniendo el servicio con el máximo esfuerzo posible, aun operando en condiciones económicas y financieras extremadamente limitadas, con el único objetivo de no afectar aún más a los usuarios”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario