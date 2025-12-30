UOM acordó un aumento salarial: de cuánto es el incremento

actividad economica industria

El acuerdo firmado entre la UOM y las cámaras empresarias estableció además el siguiente esquema de incrementos:

Octubre 2025: 35 mil pesos no remunerativos.

Noviembre 2025: 4,2% remunerativo + 15 mil pesos no remunerativos.

Diciembre 2025: 35 mil pesos no remunerativos.

Enero 2026: 4,2% remunerativo + 15 mil pesos no remunerativos.

Febrero 2026: 25 mil pesos no remunerativos.

Marzo 2026: 35 mil pesos no remunerativos.

En total, el acuerdo acumula un 14% de aumento remunerativo y 160 mil pesos en sumas no remunerativas, con vigencia hasta el 31 de marzo de 2026 y cláusula de revisión prevista para mediados de marzo.