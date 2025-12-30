Cayó el presunto femicida de Lomas del Mirador

femicidio lomas del mirador

Los registros de video confirmarían luego esa hipótesis ya que el agresor atacó directamente a la mujer, sin intentar quitarle ninguno de los elementos que llevaba.

Minutos después del violento episodio llegaron al lugar una amiga, que había estado con Janet durante la noche, y el marido de la víctima. La mujer había logrado acercarse a la casa de una vecina y gritó para pedir ayuda. Sin embargo, no resistió debido a la gravedad de las heridas cortantes que tenía en el cuello y en el pecho.

La policía dio con el paradero del ahora detenido a partir del aporte de los testigos. Con los datos, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) local inició las tareas para detener al sospechoso.

Tras el análisis de las pruebas que lo inculpaban, los agentes de la DDI detuvieron a Norry en su casa, ubicada en la calle Donato Savia, también en Lomas del Mirador. En tanto, el Ministerio Público Fiscal dispuso su traslado a una dependencia policial, a la espera de su declaración, prevista para este martes.