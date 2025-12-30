Cayó el presunto femicida de Lomas del Mirador
El parte policial indica que el hombre tenía "una relación sentimental" con la víctima.
Efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron en las últimas horas al sospechoso de asesinar a Janet Palomino en la localidad de Lomas del Mirador, partido de La Matanza.
Se trata de Manuel Alberto Norry, con quien la víctima tenía "una relación sentimental conflictiva, según consta en el parte policial. Además, el hombre de 46 años es familiar de la amiga con la que Janet había ido un boliche de Liniers la noche previa a su asesinato.
El dato que fue clave para los investigadores fue la conducta del perro de la mujer, que reconoció tanto a su dueña como al sospechoso. El detalle surgió del análisis de las cámaras de video que registraron el momento del terrible ataque.
El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana de este domingo en Huergo al 1600, entre Alicia Moreau de Justo y Roque Sáenz Peña, en la localidad situada en el partido de La Matanza. Junto a la víctima quedaron todas sus pertenencias, entre ellas su celular y una cadenita de oro, razón que llevó a descartar un intento de robo.
Los registros de video confirmarían luego esa hipótesis ya que el agresor atacó directamente a la mujer, sin intentar quitarle ninguno de los elementos que llevaba.
Minutos después del violento episodio llegaron al lugar una amiga, que había estado con Janet durante la noche, y el marido de la víctima. La mujer había logrado acercarse a la casa de una vecina y gritó para pedir ayuda. Sin embargo, no resistió debido a la gravedad de las heridas cortantes que tenía en el cuello y en el pecho.
La policía dio con el paradero del ahora detenido a partir del aporte de los testigos. Con los datos, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) local inició las tareas para detener al sospechoso.
Tras el análisis de las pruebas que lo inculpaban, los agentes de la DDI detuvieron a Norry en su casa, ubicada en la calle Donato Savia, también en Lomas del Mirador. En tanto, el Ministerio Público Fiscal dispuso su traslado a una dependencia policial, a la espera de su declaración, prevista para este martes.
