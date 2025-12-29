Los tres nuevos feriados dispuestos por el gobierno: uno a uno, cuándo son

calendario - feriado Feriados 2025.

En julio, el viernes 10 funcionará como puente del feriado inamovible del 9 de Julio, Día de la Independencia, mientras que en diciembre el lunes 7 conectará el fin de semana con el 8 de diciembre, feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María, cerrando otro finde XL perfecto para viajes y planes familiares.