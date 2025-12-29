Los tres nuevos feriados dispuestos por el Gobierno: uno a uno, cuándo son
El Gobierno confirmó fines de semana XL y días no laborables con fines turísticos para impulsar viajes, consumo y actividad económica en todo el país.
El Gobierno nacional oficializó el calendario de feriados 2026, que incorpora fines de semana largos, feriados puente y días no laborables con foco en impulsar el turismo interno, una medida formalizada en la Resolución 164/2025 publicada en el Boletín Oficial.
La iniciativa apunta a facilitar la planificación de sectores como turismo, hotelería, gastronomía y transporte, permitiendo anticipar la demanda y potenciar el impacto económico de cada finde XL.
Los nuevos feriados dispuestos por el gobierno
El calendario de feriados 2026 ya define las fechas elegidas para armar fines de semana extra largos de cuatro días consecutivos, pensados para potenciar el turismo interno y el movimiento económico. Los días no laborables confirmados son el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre.
En marzo, el lunes 23 se suma como jornada no laborable para enlazar con el feriado del 24 de marzo, correspondiente al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, lo que permitirá un descanso extendido ideal para escapadas cortas.
En julio, el viernes 10 funcionará como puente del feriado inamovible del 9 de Julio, Día de la Independencia, mientras que en diciembre el lunes 7 conectará el fin de semana con el 8 de diciembre, feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María, cerrando otro finde XL perfecto para viajes y planes familiares.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 1 de enero: Año Nuevo.
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
