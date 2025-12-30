El posteo de Carla Quevedo sobre los River de Lali Espósito que generó repudio en las redes: qué publicó

A pocos días de que Lali Espósito agotara dos fechas en el estadio de River Plate y ratificara su condición de figura central de la música popular argentina, una publicación en redes sociales volvió a encender la polémica. Carla Quevedo, actriz y escritora con pasado en el cine y la televisión —recordada por su participación en El secreto de sus ojos y por su rol protagónico en El Maestro, junto a Julio Chávez— compartió en X una reflexión sobre “el fenómeno de llenar estadios” que fue rápidamente asociada por los usuarios a la consagración reciente de la artista pop. El posteo, que no mencionaba nombres propios, fue interpretado como un “palito” directo a Lali y generó una ola inmediata de reacciones entre sus seguidores.