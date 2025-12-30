El posteo de Carla Quevedo sobre los River de Lali Espósito que generó repudio en las redes: qué publicó
La actriz y escritora, ex pareja de Pedro Rosemblat, publicó un mensaje en X que fue leído como un “palito” contra Lali Espósito luego de los históricos sold out en el Monumental y desató una fuerte reacción de los fanáticos de la cantante.
A pocos días de que Lali Espósito agotara dos fechas en el estadio de River Plate y ratificara su condición de figura central de la música popular argentina, una publicación en redes sociales volvió a encender la polémica. Carla Quevedo, actriz y escritora con pasado en el cine y la televisión —recordada por su participación en El secreto de sus ojos y por su rol protagónico en El Maestro, junto a Julio Chávez— compartió en X una reflexión sobre “el fenómeno de llenar estadios” que fue rápidamente asociada por los usuarios a la consagración reciente de la artista pop. El posteo, que no mencionaba nombres propios, fue interpretado como un “palito” directo a Lali y generó una ola inmediata de reacciones entre sus seguidores.
La lectura que hicieron los fans vinculó el mensaje no solo con los recitales agotados en el Monumental, sino también con el presente de Pedro Rosemblat, ex pareja de Quevedo y actual novio de Lali, quien recientemente celebró un logro propio al colmar el Estadio Obras con el Festival de jingles de su proyecto Gelatina. Esa combinación de éxitos cercanos fue el caldo de cultivo para que el comentario de la actriz quedara bajo la lupa y multiplicara su alcance en redes sociales.
Las respuestas no tardaron en llegar y fueron mayormente críticas. Las seguidoras de Lali expresaron su malestar y apuntaron contra lo que consideraron una insistencia de Carla con la cantante por su vínculo actual con Rosemblat. En ese contexto, varios usuarios recordaron que el conductor tuvo otras relaciones luego de su separación de Quevedo y antes de comenzar su historia con Lali, y le reclamaron que “superara” ese capítulo de su vida. El intercambio subió de tono y reavivó discusiones previas alrededor de la figura de la actriz.
Con el correr de las horas, el debate se intensificó y muchos internautas trajeron a la memoria episodios anteriores en los que Carla ya había quedado envuelta en cruces relacionados con Lali. Para una parte del público, no se trataba de un hecho aislado, sino de una serie de intervenciones públicas que volvían a ponerla en el foco cada vez que la cantante alcanzaba un nuevo hito profesional.
