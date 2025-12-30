El Gobierno anunció la disolución de la ANDIS y que sus funciones dependerán del ministerio de Salud
La medida la anunció este martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.
Tras el escándalo por las presuntas coimas en discapacidad, el Gobierno anunció este martes que disolverá la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud.
Así lo informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa desde Casa Rosada.
"La Agencia Nacional de Discapacidad tal como la conocemos dejará de existir y sus funciones serán abosrbidas por el Ministerio de Salud", informó el funcionario nacional.
Asimismo, el funcionario planteó que la agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo “coordinar las políticas públicas en discapacidad”, pero aclaró que “fruto de la autonomía administrativa que gozaba” acumuló lo que definió como “toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. “Esto provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario; solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”, enumeró.
“Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, anticipó Adorni, y sumó: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”.
"Esto no significa que se vayan a recortar pensiones ni nada por el estilo", afirmó. Y reiteró que la decisión no implicará "que se corte absolutamente ninguna prestación".
El escándalo de coimas en ANDIS y la investigación
El escándalo de las supuestas coimas en ANDIS se destapó luego de que se filtraran audios de Diego Spagnuolo, que revelaron una presunta red de sobornos, desvíos y sobreprecios de medicamentos, con la participación activa de empresarios de droguerías, operadores y altos funcionarios.
En la causa se investiga sobreprecios en medicamentos para discapacitados y el pago de coimas de droguerías para quedarse con esos negocios.
La Cámara Federal de Comodoro Py puso el foco en los audios de Spagnuolo en los que habla de un esquema de coimas en el organismo, que no fueron utilizados como prueba para el avance de la investigación que tiene ya a 15 imputados citados a indagatoria. El tribunal ordenó determinar su origen y si son verdaderos.
