El Gobierno anunció la disolución de la ANDIS y que sus funciones dependerán del ministerio de Salud

El jefe de ministros también remarcó que se eliminarán 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica.

"Esto no significa que se vayan a recortar pensiones ni nada por el estilo", afirmó. Y reiteró que la decisión no implicará "que se corte absolutamente ninguna prestación".

El escándalo de coimas en ANDIS y la investigación

El escándalo de las supuestas coimas en ANDIS se destapó luego de que se filtraran audios de Diego Spagnuolo, que revelaron una presunta red de sobornos, desvíos y sobreprecios de medicamentos, con la participación activa de empresarios de droguerías, operadores y altos funcionarios.

En la causa se investiga sobreprecios en medicamentos para discapacitados y el pago de coimas de droguerías para quedarse con esos negocios.

La Cámara Federal de Comodoro Py puso el foco en los audios de Spagnuolo en los que habla de un esquema de coimas en el organismo, que no fueron utilizados como prueba para el avance de la investigación que tiene ya a 15 imputados citados a indagatoria. El tribunal ordenó determinar su origen y si son verdaderos.