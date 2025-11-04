El Gobierno convocó a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares: cuándo será la reunión

A la espera de la actualización de las remuneraciones, las escalas van desde 374.541 pesos hasta 511.800 pesos. Para aquellos que trabajan por hora, los valores inician en 3.052 pesos.

Salarios en noviembre

Según las distintas categorías, y antes de que se definan nuevos aumentos, la hora y el mes trabajado deberá pagarse de la siguiente manera en noviembre:

Supervisores con retiro: 3.683,29 pesos la hora y 459.471,73 pesos el mes trabajado.

3.683,29 pesos la hora y 459.471,73 pesos el mes trabajado. Supervisores sin retiro: 4.034,05 pesos la hora y 511.800,22 pesos por mes.

4.034,05 pesos la hora y 511.800,22 pesos por mes. Personal para tareas específicas con retiro: 3.487 pesos la hora y 426.875,19 pesos el mes.

3.487 pesos la hora y 426.875,19 pesos el mes. Personal para tareas específicas sin retiro: 3.822,91 pesos la hora y 475.184,55 pesos por mes.

3.822,91 pesos la hora y 475.184,55 pesos por mes. Caseros: 3.294 pesos la hora y 416.485,63 pesos por mes.

3.294 pesos la hora y 416.485,63 pesos por mes. Asistencia y cuidado de personas con retiro: 3.294 pesos la hora y 416.485,63 pesos por mes.

3.294 pesos la hora y 416.485,63 pesos por mes. Asistencia y cuidado de personas sin retiro: 3.683,21 pesos la hora y 464.129,59 pesos por mes.

3.683,21 pesos la hora y 464.129,59 pesos por mes. Personal para tareas generales con retiro: 3.052 pesos la hora y 374.541,36 pesos por mes.

3.052 pesos la hora y 374.541,36 pesos por mes. Personal para tareas generales sin retiro: 3.294 pesos la hora y 416.485,63 pesos por mes.

Resolución 2/2025:

