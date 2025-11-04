El Gobierno convocó a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares: cuándo será la reunión
El último aumento se aplicó a fines de julio pasado cuando se definió un alza del 6,5% que se aplicó en tres tramos.
El gobierno de Javier Milei convocó a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para fijar los nuevos salarios de quienes realizan tareas domésticas. Así quedó plasmado en la Resolución 2/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial.
Allí, el gobierno libertario fijó la convocatoria para el próximo viernes 7 de noviembre desde las 10.30 en la Secretaría de Trabajo de la Nación, dependiente del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.
El último aumento para el sector se aplicó a fines de julio pasado, cuando se definió un alza de 6,5%. El ajuste salarial se desglosó en 3,5% sobre los salarios de enero y un alza de 1% sobre las remuneraciones básicas de julio, agosto y septiembre. Además, se definió la liquidación de un bono de hasta 10 mil pesos.
Así, las empleadas domésticas que cobran por mes recibieron el último ajuste a principios de octubre.
La Comisión Nacional de Casas Particulares está integrada por representantes de los trabajadores, de los empleadores y de los ministerios de Economía, Capital Humano y la Secretaría de Trabajo, que ejerce la presidencia de esa entidad y tiene a su cargo las tareas de soporte legal, técnico y administrativo.
A la espera de la actualización de las remuneraciones, las escalas van desde 374.541 pesos hasta 511.800 pesos. Para aquellos que trabajan por hora, los valores inician en 3.052 pesos.
Salarios en noviembre
Según las distintas categorías, y antes de que se definan nuevos aumentos, la hora y el mes trabajado deberá pagarse de la siguiente manera en noviembre:
- Supervisores con retiro: 3.683,29 pesos la hora y 459.471,73 pesos el mes trabajado.
- Supervisores sin retiro: 4.034,05 pesos la hora y 511.800,22 pesos por mes.
- Personal para tareas específicas con retiro: 3.487 pesos la hora y 426.875,19 pesos el mes.
- Personal para tareas específicas sin retiro: 3.822,91 pesos la hora y 475.184,55 pesos por mes.
- Caseros: 3.294 pesos la hora y 416.485,63 pesos por mes.
- Asistencia y cuidado de personas con retiro: 3.294 pesos la hora y 416.485,63 pesos por mes.
- Asistencia y cuidado de personas sin retiro: 3.683,21 pesos la hora y 464.129,59 pesos por mes.
- Personal para tareas generales con retiro: 3.052 pesos la hora y 374.541,36 pesos por mes.
- Personal para tareas generales sin retiro: 3.294 pesos la hora y 416.485,63 pesos por mes.
Resolución 2/2025:
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario