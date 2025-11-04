Cuándo es el Día del Bancario 2025
No habrá atención al público en ninguna sucursal. Cajeros automáticos y home banking funcionarán con normalidad.
Los bancos de todo el país estarán cerrados este jueves 6 de noviembre con motivo del feriado por el Día del Bancario. Las operaciones presenciales en las sucursales estarán suspendidas mientras que cajeros automáticos y home banking funcionarán con normalidad.
El Día del trabajador bancario se celebra en Argentina cada 6 de noviembre. La fecha fue establecida en homenaje a la creación de la Asociación Bancaria en 1924. Este sindicato fue fundado para defender los derechos de los trabajadores del sector financiero, y su establecimiento marcó un hito en la historia laboral del país.
Desde entonces, el Día del Bancario se celebra anualmente, siendo reconocido oficialmente en la Convención Colectiva de Trabajo en su artículo 50, que lo declara "día no laborable” para los trabajadores de las entidades bancarias.
Cada 6 de noviembre, todas las entidades bancarias en Argentina cierran sus puertas en honor a esta efeméride, lo que permite a los empleados del sector disfrutar de un día de descanso. Durante este feriado, los bancos no brindarán atención presencial, aunque los servicios de cajeros automáticos, home banking y aplicaciones móviles continuarán operativos.
Día del Bancario: qué operaciones se pueden realizar
Si bien este 6 de noviembre los bancos no brindarán atención al público durante este día, sí estará habilitada la operatoria online y los cajeros automáticos.
A su vez, se podrán realizar pagos y transferencias utilizando la aplicación correspondiente al banco de cada cliente mediante teléfono móvil o a través del homebanking online.
En este sentido, se debe tener en cuenta que las operaciones que tengan vencimiento este jueves 6 de noviembre se liquidarán el día siguiente, el viernes 7.
También se podrán realizar extracciones de dinero en supermercados y farmacias, entre otros locales no bancarios.
Cuánto cobra un empleado bancario
Este año, además del feriado, los empleados recibirán un bono especial de $1.708.032,46.
En noviembre de 2025, los empleados bancarios recibirán un aumento de su salario tras el acuerdo entre la Asociación Bancaria y las entidades del sector.
El incremento será del 2,1% y se aplicará a todos los trabajadores formales alcanzados por el convenio. Con esta actualización, el salario básico de los empleados bancarios subirá a $1.915.983.
