Cuándo es el Día del Bancario 2025

A su vez, se podrán realizar pagos y transferencias utilizando la aplicación correspondiente al banco de cada cliente mediante teléfono móvil o a través del homebanking online.

En este sentido, se debe tener en cuenta que las operaciones que tengan vencimiento este jueves 6 de noviembre se liquidarán el día siguiente, el viernes 7.

También se podrán realizar extracciones de dinero en supermercados y farmacias, entre otros locales no bancarios.

Cuánto cobra un empleado bancario

Este año, además del feriado, los empleados recibirán un bono especial de $1.708.032,46.

En noviembre de 2025, los empleados bancarios recibirán un aumento de su salario tras el acuerdo entre la Asociación Bancaria y las entidades del sector.

El incremento será del 2,1% y se aplicará a todos los trabajadores formales alcanzados por el convenio. Con esta actualización, el salario básico de los empleados bancarios subirá a $1.915.983.