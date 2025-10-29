Según INDEC, los salarios le ganaron a la inflación en agosto
El Indec informó que en agosto los salarios subieron 3,2% frente al 1,9% de inflación registrado ese mismo mes. Los salarios informales crecieron 6% y los privados registrados 2,2%
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó ayer que en agosto los salarios crecieron 3,2%, muy por encima de la inflación registrada ese mismo mes que fue del 1,9%. En el desagregado del Índice de Salarios, el Indec advirtió que fue el sector privado no registrado el que impulsó con fuerza el aumento al registrar una suba del 6%.
Muy atrás quedaron, aunque también levemente por encima de la inflación, los salarios del sector privado registrado (2,2%) y del Sector Público (2,8%). Así, los salarios registrados que incluyen privados y públicos, escalaron 2,4% promedio en agosto. Así y todo, acumulan una caída del 4,74% frente a la inflación acumulada desde noviembre de 2023, momento en el que asumió su cargo Javier Milei. En el caso de los haberes públicos acumulan una pérdida de 13,22% desde noviembre 2023.
El dato de salarios del sector privado no registrado tiene un rezago de cinco meses, según la metodología del Indec. Con todo, el organismo mostró una recuperación en las remuneraciones de este grupo de trabajadores.
Para el economista Federico Pastrana de CP-Consultores, la tendencia de los salarios continúa siendo de "estancamiento", ya que se mueve sin sobresaltos en los últimos meses.
En tanto, los públicos, que fueron los que obtuvieron una mejora de 2,8% también mejoraron su poder adquisitivo, aunque son los más golpeados por las políticas de Javier Milei, no solo por la poda en el empleo estatal -que alcanzó los 53.345 empleos (-10,6%) en julio- sino que ajustó por el salario, que acumulan una caída de 13,22%.
Si miramos la fotografía del 2025, los salarios privados muestran una caída de 0,56%, ya que tuvieron un incremento del 18,8% frente a una inflación acumulada del 19,5%. Los públicos, por su parte, tuvieron una mejora este año, pero venían de una fuerte caída que alcanzó el 14,5% en el primer año. En los primeros ocho meses de 2025, lograron un avance real de 2,5%.
Salarios dinámicos
El Gobierno evalúa una reforma laboral donde existiría una figura de "salario dinámico" que está atado al mérito del trabajador y la productividad de cada empresa.
Si bien se presenta como uno de los ejes centrales de la modernización laboral, los aumentos por mérito de cada trabajador y la productividad actualmente existen, solo que los convenios colectivos funcionan como una red de contención, evitando remuneraciones por debajo de lo pactado.
Tal es así que, la consultora CP explica que en los últimos meses el promedio de los aumentos de los 21 convenios colectivos de trabajo (CCT) el aumento pactados en paritarias quedaron por debajo de la inflación en casi todos los meses de 2025, mientras que en el índice de salarios se observan aumentos por encima del IPC. El argumento fue que existen aumentos superiores a los previstos en las paritarias para los cargos jerárquicos y en los sectores que atraviesan una mejor situación.
Entre otros puntos, el Gobierno también analiza que el convenio de empresa tenga prioridad sobre el convenio de actividad, con "cláusulas que se ajusten a las realidades de cada compañía, sus trabajadores y la región donde desarrolla su actividad económica”. Para esto, el ejecutivo promueve una "modernización laboral".
También se estudia incluir la "digitalización de los procesos de registro", "eliminación de trabas burocráticas", "libertad contractual para pagar sueldos en la moneda que se pacte" y la "implementación de bancos de horas".
Salarios: Informe completo
