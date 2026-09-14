El Gobierno cumple la Ley 2917/08 y activó becas universitarias en la Barceló, USBA, UCA, Austral y Belgrano
El programa del Gobierno porteño otorga exclusivas becas para universidades privadas a estudiantes secundarios de escuelas públicas o privadas de cuota cero.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó un proceso de selección del programa Mejores Promedios, una iniciativa que entrega becas universitarias. Este beneficio busca distinguir el esfuerzo y la enorme dedicación académica invirtiendo en el futuro de los jóvenes de la Ciudad a través de la exención de los pagos y aranceles.
Los requisitos para acceder a estas becas de educación
La medida está dirigida exclusivamente a los estudiantes que cursan el último año en escuelas secundarias de gestión estatal o privada con cuota cero. Las autoridades explicaron que el beneficio consiste en la exención total de los gastos administrativos y académicos (matrícula, aranceles, derechos de inscripción y de examen) durante toda la cursada en la universidad, exceptuando únicamente los gastos personales como viáticos o materiales bibliográficos.
Para participar del riguroso proceso de selección, los aspirantes de las áreas de Educación Media, Técnica, Artística y Escuelas Normales Superiores deben cumplir con las siguientes exigencias:
- Ser alumno regular de la institución.
- Tener el mejor promedio de su respectiva escuela, contabilizando desde el primer año hasta el penúltimo.
- No adeudar ninguna asignatura al finalizar el primer cuatrimestre del último año escolar.
- No poseer sanciones disciplinarias.
El orden de mérito impulsado por el Gobierno
Cada escuela es responsable de elevar la información del alumno. Luego, los estudiantes postulados son convocados a un examen obligatorio de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa (UEICEE). La calificación definitiva, que resulta de promediar la nota del examen con el historial escolar, debe ser igual o superior a ocho puntos para ingresar al estricto orden de mérito.
Quienes integren este selecto listado podrán elegir, según su turno y hasta agotar los cupos disponibles, una vacante en las siguientes instituciones de prestigio: Fundación Barceló, Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA), Universidad Católica Argentina (UCA), Universidad Austral y Universidad de Belgrano. Cabe destacar que la convocatoria y evaluación oficial para el ingreso 2026 ya se encuentran finalizadas.
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