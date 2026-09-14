El Gobierno cumple la Ley 2917/08 y activó becas universitarias en la Barceló, USBA, UCA, Austral y Belgrano

Los requisitos para acceder a estas becas de educación

La medida está dirigida exclusivamente a los estudiantes que cursan el último año en escuelas secundarias de gestión estatal o privada con cuota cero. Las autoridades explicaron que el beneficio consiste en la exención total de los gastos administrativos y académicos (matrícula, aranceles, derechos de inscripción y de examen) durante toda la cursada en la universidad, exceptuando únicamente los gastos personales como viáticos o materiales bibliográficos.