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El Gobierno cumple la Ley 2917/08 y activó becas universitarias en la Barceló, USBA, UCA, Austral y Belgrano

Economía

El programa del Gobierno porteño otorga exclusivas becas para universidades privadas a estudiantes secundarios de escuelas públicas o privadas de cuota cero.

El Gobierno cumple la Ley 2917/08 y activó becas universitarias en la Barceló

El Gobierno cumple la Ley 2917/08 y activó becas universitarias en la Barceló, USBA, UCA, Austral y Belgrano

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó un proceso de selección del programa Mejores Promedios, una iniciativa que entrega becas universitarias. Este beneficio busca distinguir el esfuerzo y la enorme dedicación académica invirtiendo en el futuro de los jóvenes de la Ciudad a través de la exención de los pagos y aranceles.

Los requisitos para acceder a estas becas de educación

La medida está dirigida exclusivamente a los estudiantes que cursan el último año en escuelas secundarias de gestión estatal o privada con cuota cero. Las autoridades explicaron que el beneficio consiste en la exención total de los gastos administrativos y académicos (matrícula, aranceles, derechos de inscripción y de examen) durante toda la cursada en la universidad, exceptuando únicamente los gastos personales como viáticos o materiales bibliográficos.

Para participar del riguroso proceso de selección, los aspirantes de las áreas de Educación Media, Técnica, Artística y Escuelas Normales Superiores deben cumplir con las siguientes exigencias:

  • Ser alumno regular de la institución.
  • Tener el mejor promedio de su respectiva escuela, contabilizando desde el primer año hasta el penúltimo.
  • No adeudar ninguna asignatura al finalizar el primer cuatrimestre del último año escolar.
  • No poseer sanciones disciplinarias.

El orden de mérito impulsado por el Gobierno

Cada escuela es responsable de elevar la información del alumno. Luego, los estudiantes postulados son convocados a un examen obligatorio de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa (UEICEE). La calificación definitiva, que resulta de promediar la nota del examen con el historial escolar, debe ser igual o superior a ocho puntos para ingresar al estricto orden de mérito.

Quienes integren este selecto listado podrán elegir, según su turno y hasta agotar los cupos disponibles, una vacante en las siguientes instituciones de prestigio: Fundación Barceló, Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA), Universidad Católica Argentina (UCA), Universidad Austral y Universidad de Belgrano. Cabe destacar que la convocatoria y evaluación oficial para el ingreso 2026 ya se encuentran finalizadas.

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