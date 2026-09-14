Tras una semana de derrotas, el Gobierno enviará dos proyectos clave al Congreso

En cuanto a la recaudación, el Ejecutivo prevé un "leve incremento real anual" entre 2027 y 2029, impulsado principalmente por una mejora de la actividad económica y un aumento de las exportaciones.

También ratificará su intención de avanzar con una reducción de la carga impositiva para "devolver recursos al sector privado" y mejorar la competitividad del sector exportador.

Las proyecciones oficiales contemplan, además, una reducción de la tasa de desempleo y mejoras en los indicadores de pobreza e indigencia, junto con avances en la distribución del ingreso, medida a través del coeficiente de Gini.

Como parte de la negociación con los gobernadores, el Presupuesto también incluiría obras reclamadas por mandatarios provinciales aliados y dialoguistas. Entre ellas aparecen proyectos viales, acueductos, plantas potabilizadoras y sistemas de saneamiento.

Sin embargo, la inclusión de esas obras no implica que todas vayan a comenzar durante 2027 ni que su ejecución sea financiada íntegramente por el Estado nacional.

Por el momento, tampoco está previsto que el presidente concurra al Congreso para presentar y defender personalmente el proyecto.

Malvinas: sanciones a empresas que exploten recursos sin autorización

El segundo proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso buscará reforzar el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y establecer nuevas sanciones para las empresas extranjeras que desarrollen actividades económicas sin autorización argentina.

La iniciativa surgió luego del anuncio realizado por Javier Milei en cadena nacional y apunta, entre otros objetivos, a frenar la explotación petrolera offshore en las aguas circundantes a las islas, donde avanza el proyecto Sea Lion.

Uno de los cambios centrales será ampliar el alcance del régimen de sanciones. La normativa ya no estaría concentrada exclusivamente en la explotación de hidrocarburos, sino que abarcaría todas las actividades productivas y económicas que se desarrollen en las islas sin autorización del Estado argentino.

El proyecto también contempla la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, con el objetivo de fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y consolidar a la provincia como un polo logístico militar estratégico para la región y como puerta de entrada a la Antártida.

Con ambos proyectos, el Gobierno buscará volver a poner su agenda económica y de política exterior en el centro de la discusión parlamentaria, después de una semana en la que la oposición y sectores aliados lograron imponer distintos temas en el Congreso.