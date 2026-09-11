El Gobierno avaló un salario básico inicial de $2.500.000 y un bono extra: cuál es el gremio beneficiado
Los trabajadores de los bancos obtuvieron un nuevo aumento a partir del esquema acordado por el sindicato y las cámaras empresariales. Los detalles.
En el marco del esquema de revisiones periódicas vinculado a la inflación, la Asociación Bancaria comunicó los nuevos montos salariales correspondientes a agosto de 2026 que perciben todos los empleados de bancos públicos y privados, acordados con las cámaras empresariales del sector.
Los nuevos salarios de los bancarios tras el arreglo de paritarias
Según el sindicato, la actualización establece un aumento del 1,7% para el mes pasado y alcanza a las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales de los trabajadores bancarios.
El ajuste comprende tanto los conceptos remunerativos como los no remunerativos, además de los adicionales convencionales y no convencionales, de manera que la actualización tiene incidencia sobre el conjunto de los componentes salariales incluidos en el acuerdo.
Con la aplicación de esta nueva suba, el salario inicial de los bancarios asciende a $2.505.061,24; con el agregado de $72.413,50 correspondiente a la participación en ganancias, llegan a un total de $2.577.474,74, precisó la organización gremial.
También indicó que con este nuevo ajuste los salarios del sector acumulan un incremento del 21,3% durante los primeros ocho meses del año en curso, tomando como referencia los valores correspondientes a diciembre de 2025.
Iguala así a la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para el periodo enero-agosto 2026, que llegó también al 21,3%. Como se sabe, el índice de precios al consumidor (IPC) del mes pasado fue de 1,7% y el acumulado interanual llega a 33,5%.
Por otro lado, se estableció que para el Día del Bancario los trabajadores percibirán un monto mínimo de $2.233.175,44, que deberá ser corregido en futuras actualizaciones salariales que, como se indicó, estarán atadas a las variaciones inflacionarias producidas mes a mes.
“De esta manera, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, indicó al respecto el sindicato conducido a nivel nacional por Sergio Palazzo.
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