El Gobierno avaló un salario básico inicial de $2.500.000 y un bono extra: cuál es el gremio beneficiado

Iguala así a la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para el periodo enero-agosto 2026, que llegó también al 21,3%. Como se sabe, el índice de precios al consumidor (IPC) del mes pasado fue de 1,7% y el acumulado interanual llega a 33,5%.

Por otro lado, se estableció que para el Día del Bancario los trabajadores percibirán un monto mínimo de $2.233.175,44, que deberá ser corregido en futuras actualizaciones salariales que, como se indicó, estarán atadas a las variaciones inflacionarias producidas mes a mes.

“De esta manera, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, indicó al respecto el sindicato conducido a nivel nacional por Sergio Palazzo.