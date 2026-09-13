ANSES: hasta cuándo habrá tiempo de inscribirse a las Becas Progresar

Quiénes se pueden anotar en esta nueva convocatoria extraordinaria

La convocatoria está dirigida a estudiantes regulares del nivel secundario que concurran a instituciones educativas reconocidas oficialmente. Además, los aspirantes deben cumplir diferentes requisitos relacionados con la edad, residencia e ingresos familiares.

Entre las principales condiciones se encuentran:

Tener entre 16 y 24 años al momento del cierre de la convocatoria.

al momento del cierre de la convocatoria. Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país y contar con DNI.

en el país y contar con DNI. Ser alumno regular de una institución educativa.

de una institución educativa. Cumplir con las condiciones económicas establecidas por el programa.

Mantener las obligaciones académicas requeridas durante el período de cobro.

La aprobación no depende únicamente de completar el formulario, ya que posteriormente se realiza la evaluación de los requisitos declarados por cada solicitante.

Documentación y requisitos obligatorios antes del cierre de la fecha límite

Uno de los puntos fundamentales para acceder a las Becas Progresar está relacionado con la situación económica. Los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no pueden superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

También se exige tener el calendario nacional de vacunación completo o en curso, según corresponda por edad. A su vez, los estudiantes pueden tener que participar en diferentes actividades complementarias determinadas por la Secretaría de Educación.

Estas propuestas pueden incluir orientación vocacional, formación para el trabajo y capacitación en competencias digitales. Para recibir los pagos, además, es necesario informar una CBU o CVU que se encuentre a nombre del titular de la beca.

La regularidad escolar es otro requisito central. Su acreditación permite mantener el beneficio y acceder posteriormente al porcentaje del dinero que queda retenido durante los pagos mensuales.

Qué hacer si tuviste problemas en la primera inscripción del año

La convocatoria extraordinaria estuvo destinada, entre otros grupos, a quienes no pudieron anotarse durante la primera etapa de 2026 o atravesaron inconvenientes al momento de realizar la solicitud.

El trámite se realiza de manera online a través de los canales habilitados para Becas Progresar. Allí, el estudiante debe ingresar con sus credenciales, revisar sus datos personales y completar toda la información requerida por el sistema.

Entre los pasos solicitados se encuentra completar una encuesta socioeducativa, informar el establecimiento secundario al que concurre y cargar los datos vinculados con su modalidad de cursada. También se debe declarar una CBU o CVU propia para poder recibir los pagos en caso de que la solicitud resulte aprobada.

Como el plazo extraordinario informado terminó el 4 de septiembre, quienes no hayan logrado completar la inscripción dentro de ese período deberán mantenerse atentos a los canales oficiales ante la posibilidad de que se anuncie una nueva instancia.