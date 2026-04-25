Derrumbe en una excavación en el Barrio River: dos obreros quedaron atrapados
Un grave derrumbe en una excavación en Belgrano dejó a dos obreros atrapados bajo tierra. Enorme operativo y fuertes demoras en la avenida Lugones.
Un dramático derrumbe se produjo este sábado por la tarde en el barrio porteño de Belgrano, a escasos metros del estadio de River Plate. Una profunda excavación cedió repentinamente y dejó a dos obreros atrapados bajo tierra, originando un gigantesco y desesperado operativo de rescate oficial a contrarreloj.
El estado de los obreros tras el sorpresivo derrumbe
De acuerdo con la información oficial provista por las autoridades que trabajan en el lugar, los dos obreros atrapados se encuentran conscientes. Sin embargo, quedaron enterrados desde los hombros hacia abajo dentro de una inmensa zanja de excavación que mide aproximadamente 6 metros de ancho por 3 metros de profundidad.
Afortunadamente, un tercer trabajador de la obra logró salir de la tierra rápidamente por sus propios medios tras el desmoronamiento. Alberto Crescenti, titular del organismo porteño, confirmó que el hombre herido fue trasladado de urgencia a bordo de un helicóptero del SAME aéreo rumbo al Hospital Pirovano para recibir asistencia médica inmediata. En el lugar continúan trabajando al menos seis móviles sanitarios junto a los equipos de rescate.
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Caos de tránsito y alerta en la avenida Lugones
El gigantesco despliegue de las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia alteró por completo la circulación vehicular en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires. El incidente, ocurrido cerca de las 17 horas, generó un cierre parcial y un consecuente caos de tránsito para los miles de automovilistas que transitaban por allí.
Actualmente, se registran fuertes demoras en la avenida Lugones, por lo que las autoridades viales recomiendan a los conductores evitar transitar por las inmediaciones del estadio de River y buscar vías alternativas mientras los Bomberos de la Ciudad continúan con los intensos trabajos de rescate de los dos hombres que permanecen sepultados.
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