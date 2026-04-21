Secuestran armas y réplicas tras amenazas en escuelas de Belgrano, Núñez, Recoleta y Nueva Pompeya

Escuela Pública Normal 10 J. B. Alberdi Escuela Pública Normal 10 J. B. Alberdi, en Belgrano

El segundo caso se registró al día siguiente, el viernes 17 al mediodía en la Escuela Pública Normal 10 “J. B. Alberdi”, ubicada en la calle O’Higgins al 2400, barrio porteño de Belgrano. Una docente advirtió que un alumno realizaba gestos simulando el uso de un arma. Tras entrevistarlo, los directivos encontraron una réplica de plástico de un arma de fuego.

En un primer momento, el adolescente aseguró que la había llevado para defenderse de posibles agresiones de alumnos de otra escuela, pero luego aseguró que se trataba de un juguete de su hermana de 7 años y que no sabía que lo tenía en la mochila.

Intervino la Unidad Fiscal Norte, donde se comunicaron con la madre del menor, se redactó un acta y el caso se elevó a la Justicia.

Escuela Técnica Raggio Escuela Técnica Raggio, en Núñez

Ese mismo viernes se produjo el tercer episodio. Fue en horas de la tarde en la Escuela Técnica Raggio, sobre la Avenida del Libertador al 8600, Núñez, donde docentes vieron a un alumno manipulando una navaja de aproximadamente 15 centímetros dentro de un aula. Las autoridades escolares activaron el protocolo interno, notificaron al padre del estudiante y radicaron la denuncia penal.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, encabezada por Maximiliano Vence, que ordenó el secuestro del arma blanca y otras medidas, incluyendo la intervención del Ministerio Público Tutelar.

Colegio Champagnat de Recoleta Colegio Champagnat de Recoleta

Por último, el cuarto hecho se conoció el domingo por la tarde en el Colegio Champagnat de Recoleta, cuando autoridades educativas tomaron conocimiento de una amenaza realizada por un alumno a través de redes sociales. La denuncia fue radicada por el rector de la escuela en la Comisaría Vecinal 7B y derivó en una investigación judicial.

Por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo de Julián Ercolini, el lunes se realizó un allanamiento en la vivienda del menor, donde se secuestraron dispositivos electrónicos como una computadora, un celular y dos pendrives.

En todos los casos intervienen el Ministerio de Educación de la Ciudad, el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, el Ministerio Público Tutelar, la Policía de la Ciudad y distintas fiscalías. La Justicia continúa investigando los hechos y las responsabilidades tanto de los alumnos como de sus padres.