Secuestran armas y réplicas tras amenazas en escuelas de Belgrano, Núñez, Recoleta y Nueva Pompeya
Se registraron cuatro denuncias en 72 horas. En todos los casos, se activaron los protocolos correspondientes y se dio intervención a la Justicia.
Un revólver, una réplica de arma, una navaja y dispositivos electrónicos fueron secuestrados tras una serie de operativos policiales realizados a raíz de cuatro denuncias por amenazas en escuelas de Belgrano, Núñez, Recoleta y Nueva Pompeya. Todos los episodios involucraron a alumnos de 14 años y activaron protocolos de seguridad, con intervención policial, judicial y de organismos de protección de menores.
El primer hecho ocurrió el jueves 16 de abril, cerca del mediodía, en el Instituto Nueva Pompeya, ubicado en la calle Fournier al 3100. Allí, las autoridades denunciaron que un alumno había mostrado a sus compañeros fotos de un arma de fuego. De inmediato se activó el protocolo.
Tras la intervención policial, y en presencia de sus padres, se procedió a revisar la mochila del adolescente, pero no se encontró ningún arma en el colegio, según confirmaron fuentes policiales a MinutoUno.
Sin embargo, el padre del menor reconoció que el revólver exhibido en las fotos estaba en su casa, en el partido bonaerense de Lanús, que no contaba con la documentación de tenencia legal.
A raíz de esto, la Unidad Fiscal Sur, a cargo del fiscal Facundo Bernabéu, ordenó imputar al padre del menor por tenencia ilegal de arma de uso civil condicional, y dispuso el secuestro del arma y los siete cartuchos calibre 22.
El segundo caso se registró al día siguiente, el viernes 17 al mediodía en la Escuela Pública Normal 10 “J. B. Alberdi”, ubicada en la calle O’Higgins al 2400, barrio porteño de Belgrano. Una docente advirtió que un alumno realizaba gestos simulando el uso de un arma. Tras entrevistarlo, los directivos encontraron una réplica de plástico de un arma de fuego.
En un primer momento, el adolescente aseguró que la había llevado para defenderse de posibles agresiones de alumnos de otra escuela, pero luego aseguró que se trataba de un juguete de su hermana de 7 años y que no sabía que lo tenía en la mochila.
Intervino la Unidad Fiscal Norte, donde se comunicaron con la madre del menor, se redactó un acta y el caso se elevó a la Justicia.
Ese mismo viernes se produjo el tercer episodio. Fue en horas de la tarde en la Escuela Técnica Raggio, sobre la Avenida del Libertador al 8600, Núñez, donde docentes vieron a un alumno manipulando una navaja de aproximadamente 15 centímetros dentro de un aula. Las autoridades escolares activaron el protocolo interno, notificaron al padre del estudiante y radicaron la denuncia penal.
La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, encabezada por Maximiliano Vence, que ordenó el secuestro del arma blanca y otras medidas, incluyendo la intervención del Ministerio Público Tutelar.
Por último, el cuarto hecho se conoció el domingo por la tarde en el Colegio Champagnat de Recoleta, cuando autoridades educativas tomaron conocimiento de una amenaza realizada por un alumno a través de redes sociales. La denuncia fue radicada por el rector de la escuela en la Comisaría Vecinal 7B y derivó en una investigación judicial.
Por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo de Julián Ercolini, el lunes se realizó un allanamiento en la vivienda del menor, donde se secuestraron dispositivos electrónicos como una computadora, un celular y dos pendrives.
En todos los casos intervienen el Ministerio de Educación de la Ciudad, el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, el Ministerio Público Tutelar, la Policía de la Ciudad y distintas fiscalías. La Justicia continúa investigando los hechos y las responsabilidades tanto de los alumnos como de sus padres.
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