El Gobierno eliminó restricciones para usar la tarjeta de crédito en el exterior

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó los límites que hasta ahora regían para la extracción de efectivo en el exterior con tarjetas emitidas en el país. La medida fue oficializada a través de la Comunicación “A” 8417. La decisión se enmarca en una actualización de la normativa cambiaria y deja sin efecto los topes que restringían el acceso a dinero fuera de la Argentina.