Por qué el Gobierno quiere dilatar la jura de Diego Santilli

Las funciones de Santilli dentro del Gabinete estarán orientadas a construir consensos con los gobernadores, atender reclamos por la coparticipación de los ATN, los cambios en el Impuesto a los Combustibles Líquidos y la reactivación de la obra pública. Además, la hoja de ruta libertaria incluye coordinar los acuerdos necesarios para avanzar en el tratamiento de la reforma laboral y tributaria durante las sesiones extraordinarias.