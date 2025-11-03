El hermano de un referente de River publicó un mensaje sobre Marcelo Gallardo: "Es responsable"

"River siempre exige, claro. ¿Cómo no vamos a hacerlo? Solíamos autodenominarnos "paladar negro", algo de razón hay en eso. "Se quejan de llenos" nos dicen hinchas de otros clubes, pero cómo explicarles que River siempre merece estar en lo más alto, por su historia y por su gente", comienza el descargo.

Y siguió: "River por encima de todo y de todos, eso nos enseñaron, pero también sabemos de no faltarle el respeto a nuestros ídolos".

"Tengo muy frescas las malas, pero de esas que duelen en serio, no sé si algunos jóvenes los recordarán tanto. River no siempre estuvo en la cima como quisimos, tuvimos que aguantar las peores malas que un club como el nuestro pudo aguantar. Pero hay algo que tengo muy en claro y es quién hizo olvidarme, por varios años, de ese dolor", continuó diciendo el hermano de Enzo.

"Si, River gastó fortuna en un plantel que no merece vestir la camiseta del club. Si, claro que Gallardo es responsable. Y por supuesto que hay que exigir, pero nunca olvidar las formas. Faltarle el respeto al hombre que nos hizo volver a la gloria eterna, no debe ser gratis", concluyó.