El hermano de un referente de River publicó un mensaje sobre Marcelo Gallardo: "Es responsable"
Un familiar de un importante integrante del plantel profesional usó sus redes sociales para hablar de la actualidad del equipo.
River no está atravesando un buen momento futbolístico y el enojo de la gente se hace sentir cada vez más dentro y fuera del campo de juego. Este domingo, el Millonario cayó por 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata y las críticas no tardaron en aparecer.
Muchos apuntan los jugadores y a su rendimiento, mientras que otros hacen responsable a Marcelo Gallardo. Lo cierto es que esto genera algunos debates, ya que las opiniones están muy divididas.
En las últimas horas, el hermano de Enzo Pérez usó sus redes sociales para dejar un fuerte mensaje apoyando al Muñeco y le habló directamente a los hinchas.
El mensaje del hermano de Enzo Pérez apoyando a Marcelo Gallardo
A través de sus historias de Instagram, Franco, hermano del referente del plantel, hizo dejó una contundente reflexión sobre la situación del club.
"River siempre exige, claro. ¿Cómo no vamos a hacerlo? Solíamos autodenominarnos "paladar negro", algo de razón hay en eso. "Se quejan de llenos" nos dicen hinchas de otros clubes, pero cómo explicarles que River siempre merece estar en lo más alto, por su historia y por su gente", comienza el descargo.
Y siguió: "River por encima de todo y de todos, eso nos enseñaron, pero también sabemos de no faltarle el respeto a nuestros ídolos".
"Tengo muy frescas las malas, pero de esas que duelen en serio, no sé si algunos jóvenes los recordarán tanto. River no siempre estuvo en la cima como quisimos, tuvimos que aguantar las peores malas que un club como el nuestro pudo aguantar. Pero hay algo que tengo muy en claro y es quién hizo olvidarme, por varios años, de ese dolor", continuó diciendo el hermano de Enzo.
"Si, River gastó fortuna en un plantel que no merece vestir la camiseta del club. Si, claro que Gallardo es responsable. Y por supuesto que hay que exigir, pero nunca olvidar las formas. Faltarle el respeto al hombre que nos hizo volver a la gloria eterna, no debe ser gratis", concluyó.
