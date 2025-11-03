Inminente vuelta de las lluvias a Buenos Aires: a qué hora son las tormentas fuertes y hasta cuándo se quedan
El Servicio Meteorológico Nacional y Meteored coinciden en que las lluvias y tormentas regresan en las próximas horas al AMBA.
Luego de un inicio de semana primaveral y casi de verano, con nubosidad variable y temperaturas altas, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para el regreso de las lluvias y tormentas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La inestabilidad llegó el domingo con chaparrones de madrugada y mañana que sorprendieron a los habitantes de la Ciudad y el conurbano, pero el lunes transcurrió con pocas nubes y elevadas marcas térmicas.
Sin embargo, el clima volvería a desmejorar desde este martes. Y las precipitaciones, además, traerían un fuerte descenso de las temperaturas, aunque no sería la única jornada con mal tiempo de esta semana.
Cuándo vienen las lluvias al AMBA
De acuerdo con el SMN, el martes se presenta con cielo mayormente nublado en la madrugada y con el regreso de las precipitaciones a partir de la mañana, con tormentas aisladas que pasarían a fuertes en la tarde, para cerrar la jornada con chaparrones en la noche. Las temperaturas se mantendrían algo elevadas, con marcas de entre 17 y 25 grados.
El sitio especializado Meteored coincide con el organismo en que el martes estará signado por las precipitaciones, con lluvia débil entre las 11 y las 16 horas, pasando por tormentas entre las 12 y 14 horas.
Para el miércoles retomarían las buenas condiciones, con cielo mayormente nublado en la madrugada, parcialmente nublado en la mañana y tarde, y algo nublado en la noche. El termómetro sí empezaría a bajar, con 11 grados de mínima y 21 de máxima.
El jueves, en tanto, se anticipa con cielo nublado durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima que treparía hasta los 19.
La inestabilidad volvería en el cierre de la semana, ya que el SMN espera un viernes con probabilidad de lluvias aisladas en la madrugada y mañana, aunque mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado. Las temperaturas se prevén de entre 14 y 19 grados.
