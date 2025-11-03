Inminente vuelta de las lluvias a Buenos Aires: a qué hora son las tormentas fuertes y hasta cuándo se quedan

El sitio especializado Meteored coincide con el organismo en que el martes estará signado por las precipitaciones, con lluvia débil entre las 11 y las 16 horas, pasando por tormentas entre las 12 y 14 horas.

meteored (25) El pronóstico de lluvias y tormentas en el AMBA, según Meteored.

Para el miércoles retomarían las buenas condiciones, con cielo mayormente nublado en la madrugada, parcialmente nublado en la mañana y tarde, y algo nublado en la noche. El termómetro sí empezaría a bajar, con 11 grados de mínima y 21 de máxima.

El jueves, en tanto, se anticipa con cielo nublado durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima que treparía hasta los 19.

La inestabilidad volvería en el cierre de la semana, ya que el SMN espera un viernes con probabilidad de lluvias aisladas en la madrugada y mañana, aunque mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado. Las temperaturas se prevén de entre 14 y 19 grados.