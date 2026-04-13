El Gobierno de Milei busca apoyo del FMI en un viaje clave para asegurar fondos

caputo bausili.jpg Luis Caputo anunció el fin del cepo cambiario.

Uno de los puntos críticos de la negociación es el cumplimiento de las metas establecidas, especialmente en lo que respecta a la acumulación de reservas y el equilibrio fiscal. Según trascendió, el Gobierno también solicitará un “waiver” para compensar el incumplimiento en la meta de reservas, que quedó unos 11.000 millones de dólares por debajo de lo pactado previamente.