El Gobierno de Milei busca apoyo del FMI en un viaje clave para asegurar fondos
El equipo económico argentino viajará a Washington con el objetivo de cerrar la revisión del programa y destrabar un desembolso de US$ 1.000 millones.
El equipo económico argentino, encabezado por el ministro Luis Caputo y el titular del Banco Central (BCRA) Santiago Bausili, emprendió un viaje estratégico a Washington DC para participar de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La misión central es avanzar en la negociación para destrabar un desembolso pendiente de 1.000 millones de dólares.
El encuentro, que se desarrolla entre el 13 y el 18 de abril, se da en un contexto global marcado por tensiones internacionales, aunque la situación argentina tendrá un espacio relevante en las conversaciones. La delegación buscará cerrar la revisión del programa vigente y asegurar los fondos necesarios para sostener el esquema financiero acordado con el organismo.
Uno de los puntos críticos de la negociación es el cumplimiento de las metas establecidas, especialmente en lo que respecta a la acumulación de reservas y el equilibrio fiscal. Según trascendió, el Gobierno también solicitará un “waiver” para compensar el incumplimiento en la meta de reservas, que quedó unos 11.000 millones de dólares por debajo de lo pactado previamente.
En paralelo, el FMI publicó su informe de Perspectivas Económicas Mundiales, en el que proyecta un crecimiento del 4% para Argentina tanto en 2026 como en 2027. Si bien esta cifra se ubica por debajo de la estimación oficial del 5%, posiciona al país por encima del promedio global previsto, que ronda el 3,3%.
En el plano regional, las proyecciones también resultan favorables en comparación con otras economías importantes como Brasil y México, lo que refuerza la expectativa del Gobierno de consolidar una recuperación sostenida. El organismo destacó especialmente el desempeño fiscal, luego de que en 2025 se alcanzara un superávit primario superior al objetivo fijado.
El viaje también incluye reuniones con inversores y actores financieros en Wall Street, donde el equipo económico deberá presentar su estrategia para captar aproximadamente 1.250 millones de dólares mensuales hasta 2027, con el fin de cumplir con los compromisos de deuda. En este contexto, la negociación con el organismo internacional aparece como una pieza clave para garantizar la estabilidad económica en el mediano plazo.
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