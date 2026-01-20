El Gobierno oficializó la distribución de partidas del Presupuesto 2026: todos los detalles

sturzenegger madrid

Por otra parte, todos los organismos tendrán que informar cada tres meses a Hacienda la evolución de su dotación de personal y contrataciones. Si alguna dependencia incorpora cargos o modifica su estructura, deberá justificarlo y presentar un informe de costos y financiamiento antes de recibir aprobación, de acuerdo con lo estipulado por la medida de este martes.

En tanto que las jurisdicciones que manejen gastos de Inteligencia deberán pedir autorización expresa a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) antes de movilizar fondos o modificar sus planes presupuestarios.

Para realizar compras de bienes de uso u obras, los organismos deberán tener de forma obligatoria un dictamen técnico favorable de la Dirección Nacional de Inversión Pública.

Decisión Administrativa 1/2026:

