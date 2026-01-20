Es oficial: para el Gobierno, la Fuerza Quds de Irán es una "organización terrorista"
Irán respondió con dureza a la decisión del gobierno de Javier Milei. Ahmad Vahidi, quien estuvo al frente de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998, es considerado el autor intelectual del atentado a la AMIA.
Tal como había anticipado, el gobierno de Javier Milei incluyó a la "Fuerza Quds" de Irán y sus referentes en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Así quedó plasmado en la Resolución 1/2026 de los ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Con las firmas de la ministra Alejandra Monteoliva y del Canciller Pablo Quirno, la Resolución del gobierno libertario asegura que dicha organización "representa una amenaza seria y multifacética para la seguridad nacional".
Entre los considerandos de la medida advirtió que la decisión fue adoptada en el marco de los compromisos internacionales asumidos por el país y en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, detección y represión del terrorismo y su financiación.
Y advierte que la decisión se apoya en la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención Interamericana contra el Terrorismo, el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la legislación nacional vigente.
La medida había sido anticipada por el Gobierno y provocó una airada respuesta de la República Islámica de Irán en el marco de la escalada de violencia política y fuerte represión estatal que sacude la vida de ese país desde hace semanas.
“La Fuerza Quds es una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, especializada en el entrenamiento para la realización de ataques terroristas en otros países”, advirtió el Gobierno en un comunicado.
Y siguió: “La República Argentina fue víctima de sus operaciones en la década de 1990, a través de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra la AMIA en 1994”.
A su vez, destacaron el rol de Ahmad Vahidi, quien estuvo al frente de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998. Según el documento, Vahidi está vinculado al atentado contra la AMIA y registra una notificación de alerta roja emitida por Interpol.
El gobierno libertario recordó que las autoridades iraníes no colaboraron con la posibilidad de llevarlo ante la justicia y, por el contrario, lo promovieron al cargo de comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
Resolución Conjunta 1/2026:
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario