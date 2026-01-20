Es oficial: para el Gobierno, la Fuerza Quds de Irán es una "organización terrorista"

“La Fuerza Quds es una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, especializada en el entrenamiento para la realización de ataques terroristas en otros países”, advirtió el Gobierno en un comunicado.

fuerza quds

Y siguió: “La República Argentina fue víctima de sus operaciones en la década de 1990, a través de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra la AMIA en 1994”.

A su vez, destacaron el rol de Ahmad Vahidi, quien estuvo al frente de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998. Según el documento, Vahidi está vinculado al atentado contra la AMIA y registra una notificación de alerta roja emitida por Interpol.

El gobierno libertario recordó que las autoridades iraníes no colaboraron con la posibilidad de llevarlo ante la justicia y, por el contrario, lo promovieron al cargo de comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Resolución Conjunta 1/2026:

