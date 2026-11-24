El INDEC salió a aclarar que no es su función determinar si la economía está en recesión
La aclaración llegó tras la difusión del EMAE de septiembre que, aunque subió 1,1% mensual, el tercer trimestre cerró en rojo y encadenó dos períodos en baja.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió este martes un comunicado oficial en el que aclaró que no es función del organismo determinar si la economía argentina se encuentra en recesión, luego de que la publicación del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre confirmara que la actividad acumuló dos trimestres consecutivos en baja.
Según el informe técnico difundido hoy por el propio organismo, la actividad económica retrocedió un 1,2% interanual en septiembre y, pese a registrar una suba desestacionalizada del 1,1% frente a agosto, no logró revertir el fuerte retroceso de julio (-2,5% tras la revisión oficial), por lo que el tercer trimestre cerró en contracción respecto del segundo —que ya había caído 0,6%— y cumplió con el criterio habitual de "recesión técnica".
Por qué salió el comunicado tras el dato de septiembre
Frente a las consultas y el debate generado por esa encadenación de dos trimestres negativos, el INDEC remarcó que identificar una recesión requiere evaluar múltiples dimensiones de la actividad económica y no un único indicador mensual.
A modo de referencia internacional, citó el caso de Estados Unidos, donde esa tarea corresponde al Comité de Fechado del Ciclo Económico del National Bureau of Economic Research (NBER), una organización privada sin fines de lucro que establece el inicio y el fin de una recesión a partir de tres dimensiones: profundidad (cuánto cayó la actividad), duración (cuánto tiempo se extendió la caída) y difusión (si alcanzó a muchos sectores o solo a algunos).
Cómo se define una recesión y cuándo sale el dato del PIB
Según detalló el organismo, para sus determinaciones el NBER analiza, además del Producto Interno Bruto (PIB), el empleo, el ingreso personal real excluidas las transferencias del Estado, el consumo, la producción industrial y las ventas mayoristas y minoristas.
En cuanto a la "recesión técnica" (definida en el debate público como la caída del PIB desestacionalizado durante dos trimestres consecutivos), el INDEC recordó que el dato oficial correspondiente al tercer trimestre de 2026 se publicará el 16 de diciembre de 2026 en el Informe de avance del nivel de actividad.
Finalmente, explicó que en la Argentina la serie desestacionalizada reúne la tendencia-ciclo y un componente irregular con alta volatilidad y valores atípicos, a diferencia de Estados Unidos y Europa, por lo que recomendó analizar en conjunto las series original, desestacionalizada y de tendencia-ciclo.
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