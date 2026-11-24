En cuanto a la "recesión técnica" (definida en el debate público como la caída del PIB desestacionalizado durante dos trimestres consecutivos), el INDEC recordó que el dato oficial correspondiente al tercer trimestre de 2026 se publicará el 16 de diciembre de 2026 en el Informe de avance del nivel de actividad.

Finalmente, explicó que en la Argentina la serie desestacionalizada reúne la tendencia-ciclo y un componente irregular con alta volatilidad y valores atípicos, a diferencia de Estados Unidos y Europa, por lo que recomendó analizar en conjunto las series original, desestacionalizada y de tendencia-ciclo.