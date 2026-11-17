Los gastos generales (“aquellos elementos que no son específicamente materiales ni mano de obra, directamente incorporados en la ejecución de la obra”, precisó el organismo) se incrementaron también 1,8% promedio, con subas importantes en el alquiler de andamios (+3,4%), retroexcavadora (+2,6%), camión volcador (+2,2&) y camioneta (+2,1%).

Entre los ítems de obra relevados en octubre, se destacaron incrementos mensuales como instalación eléctrica (2,6%), instalación sanitaria y contra incendios (2,2%) y yesería (2,0%), frente a subas más moderadas en ascensores (0,9%) y carpintería de madera (0,8%).