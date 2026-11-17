El costo de la construcción volvió a subir en octubre, informó el Indec
El Índice del Costo de la Construcción (ICC) registró el mes pasado una suba de 1,7%, 0,2 puntos porcentuales por encima del registrado el mes anterior.
El costo de la construcción volvió a subir en octubre último, ubicándose en 1,7%, para superar por 0,2 puntos porcentuales al registrado en septiembre anterior, según informó este martes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
En su informe titulado Índice del Costo de la Construcción (ICC), el organismo oficial indica que, sin embargo, el guarismo que se realiza en base a estadísticas del Gran Buenos Aires quedó por debajo del promedio de inflación minorista del mismo mes, que fue del 2,2%.
Así, el costo de construir acumuló en los primeros diez meses de 2026 un alza del 26,5%, mientras que en la comparación interanual el indicador avanzó 31,9% frente al mismo mes del año pasado.
En promedio, los materiales necesarios para la construcción subieron 1,5%, con fuertes incrementos en rubros como caños y accesorios de hierro (+4,7%), áridos (arena, piedras y tosca) (2,3%) y aparatos de control eléctrico (tableros, interruptores y tomas) (+2,3%).
En cuanto a la mano de obra, subió en octubre 1,8%, considerándose “que las tareas de albañilería y hormigón armado son ejecutadas por una empresa constructora con personal propio y son supervisadas por un capataz de primera, mientras que se subcontrata la mano de obra de yesería, pintura y la de las instalaciones sanitarias, contraincendios, de gas y eléctricas”, precisó el Indec.
Los gastos generales (“aquellos elementos que no son específicamente materiales ni mano de obra, directamente incorporados en la ejecución de la obra”, precisó el organismo) se incrementaron también 1,8% promedio, con subas importantes en el alquiler de andamios (+3,4%), retroexcavadora (+2,6%), camión volcador (+2,2&) y camioneta (+2,1%).
Entre los ítems de obra relevados en octubre, se destacaron incrementos mensuales como instalación eléctrica (2,6%), instalación sanitaria y contra incendios (2,2%) y yesería (2,0%), frente a subas más moderadas en ascensores (0,9%) y carpintería de madera (0,8%).
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