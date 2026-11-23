Las estimaciones de Equilibra y Ferreres: la consultora Equilibra calculó un repunte mensual del 0,5% en septiembre, pero proyectó una fuerte caída trimestral del 2,6% frente al segundo trimestre. En la misma línea, Orlando J. Ferreres & Asociados estimó un avance mensual de apenas 0,1% y una retracción del 1,2% en la medición trimestral.

El antecedente de agosto: los pronósticos se apoyan en el último dato oficial de agosto, mes en el que la actividad económica sufrió una contracción interanual del 1,7%, dejando un crecimiento acumulado del 1,2% en los primeros ocho meses del año.