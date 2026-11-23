El INDEC publica el EMAE del tercer trimestre y advierten que la economía entraría en recesión técnica
El INDEC difundirá este martes el dato de actividad económica correspondiente a septiembre, que completaría el segundo trimestre consecutivo de caída del PBI.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Estimador Mensual de Actividad Económica ( EMAE) correspondiente a septiembre, una cifra clave que completará el balance del tercer trimestre de 2026 y que, según las consultoras privadas, dejaría formalmente a la economía argentina en una recesión técnica.
Tras el retroceso del 0,6% registrado en el segundo trimestre respecto del primero, un nuevo resultado negativo confirmaría dos trimestres consecutivos de contracción del Producto Bruto Interno (PBI).
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Qué proyectan las consultoras privadas para el EMAE y el tercer trimestre
De acuerdo con los relevamientos previos a la difusión oficial del INDEC, una leve recuperación mensual en septiembre resultaría insuficiente para revertir la caída acumulada durante el período julio-septiembre:
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Las estimaciones de Equilibra y Ferreres: la consultora Equilibra calculó un repunte mensual del 0,5% en septiembre, pero proyectó una fuerte caída trimestral del 2,6% frente al segundo trimestre. En la misma línea, Orlando J. Ferreres & Asociados estimó un avance mensual de apenas 0,1% y una retracción del 1,2% en la medición trimestral.
El antecedente de agosto: los pronósticos se apoyan en el último dato oficial de agosto, mes en el que la actividad económica sufrió una contracción interanual del 1,7%, dejando un crecimiento acumulado del 1,2% en los primeros ocho meses del año.
Recorte de expectativas anuales: frente al freno de la actividad, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central recortó la proyección de crecimiento para todo 2026 en 2,5 puntos porcentuales, pasando del 3,2% estimado en enero a apenas un 0,7% en octubre, muy lejos del 5% previsto en el Presupuesto oficial.
Una economía dispar: impulso en sectores primarios y freno en el empleo
El diagnóstico de los especialistas refleja una marcada heterogeneidad entre los distintos rubros productivos, donde la expansión de las actividades extractivas y primarias no logra traccionar al resto del entramado económico:
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Industria, comercio y consumo rezagados: mientras un grupo reducido de sectores con baja demanda de mano de obra directa lidera los números positivos, las actividades intensivas en empleo —como la industria manufacturera y el comercio— atraviesan retrocesos sostenidos que impactan en el consumo y los ingresos.
La postura oficial: desde el Gobierno atribuyen la desaceleración registrada desde el segundo trimestre a un escenario internacional menos favorable y a la normalización de la producción agropecuaria tras cosechas récord, enfrentando el desafío de extender la reactivación hacia el empleo y la economía real.
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