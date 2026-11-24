Luis Caputo se hace el sota para no mencionar la nueva caída de la actividad económico ni la recesión
El ministro de Economía se refirió al EMAE publicado por el Indec sin hacer mención o referencia a la nueva caída interanual ni a la implícita recesión técnica de la economía.
Como ya se informó, tras la publicación este martes del “Estimador mensual de actividad económica” (EMAE), todos los analistas económicos coinciden en que la Argentina entró en recesión técnica. Diagnóstico sobre el cual Luis Caputo eligió fingir demencia.
El informe del organismo oficial correspondiente a septiembre muestra que la actividad mostró un repunte mensual en septiembre, pero el saldo acumulado entre julio y septiembre arrojó una segunda caída trimestral consecutiva, lo que implica recesión.
“En septiembre de 2026, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una caída interanual de 1,2% en comparación con el mismo mes del año anterior”, se indica en el documento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Luis Caputo se hace el sota
Sin embargo, Luis Caputo evitó referirse a la recesión para destacar que “el nivel de actividad creció 1,1% mensual en septiembre”, aunque ese repunte no compensó el derrumbe de julio ni la leve mejora de agosto, dejando al tercer trimestre con una caída aproximada del 1,8% frente al segundo. Por cierto, tampoco hizo referencia a la brusca e incesante suba del Riesgo País.
“El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento de 1,1% mensual en septiembre en la serie desestacionalizada y acumuló una suba de 1% en los primeros 9 meses del año en relación a igual período de 2025”, indicó el ministro de Economía en redes sociales.
Además, señaló que “el indicador tendencia-ciclo se mantuvo sin variaciones en relación a agosto. Este indicador se ubicó 6,1% por encima del nivel de diciembre de 2023”, sin hacer mención o siquiera referencia a la caída interanual de 1,2%.
“En relación a la publicación del mes pasado, las variaciones mensuales desestacionalizadas de julio y agosto fueron revisadas de -2,8% y +0,1% a -2,5% y +0,4%, respectivamente. Considerando las revisiones, el nivel de agosto quedó 0,5% por encima del publicado en el informe previo”, finaliza su comentario en X el titular del Palacio de Hacienda.
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