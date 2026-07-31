Asignaciones Familiares de ANSES: las fechas de cobro confirmadas para el mes de agosto
El organismo planea abonar estos beneficios durante el octavo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en agosto de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,9%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cronograma completo de cobro, según la finalización del DNI
El calendario de pagos de agosto para las Asignaciones Familiares quedó establecido de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.
- DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.
- DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.
- DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.
- DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.
- DNI terminados en 5: lunes 17 de agosto.
- DNI terminados en 6: martes 18 de agosto.
- DNI terminados en 7: miércoles 19 de agosto.
- DNI terminados en 8: jueves 20 de agosto.
- DNI terminados en 9: viernes 21 de agosto.
Cuánto se cobrará en agosto
Las Asignaciones Familiares se actualizarán con un incremento del 1,9%, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia la inflación informada por el INDEC.
En paralelo, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben los haberes mínimos. Este refuerzo no corresponde a las Asignaciones Familiares, pero forma parte de las medidas implementadas por ANSES para distintos grupos de beneficiarios durante agosto.
Tarjeta Alimentar y SUAF
Las familias que perciben la Tarjeta Alimentar junto con las Asignaciones Familiares recibirán ambos conceptos en la misma fecha de cobro. La acreditación se realiza de manera automática en la cuenta bancaria registrada.
Esta modalidad permite que el haber actualizado y el monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar estén disponibles al mismo tiempo.
Antes de la fecha de pago, los beneficiarios pueden ingresar a la sección "Cuándo y dónde cobro" del sitio oficial de ANSES utilizando su número de CUIL. Allí podrán verificar el estado de la liquidación, la fecha asignada y la entidad de pago correspondiente.
Asimismo, el organismo recomienda consultar únicamente sus canales oficiales para acceder a información actualizada sobre montos, cronogramas y prestaciones.
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