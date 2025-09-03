El monto de las transferencias que ARCA tendrá bajo la lupa a partir de septiembre

Las transferencias al instante y el auge de las billeteras virtuales generan dudas sobre qué pasa al recibir montos importantes en la cuenta bancaria, y es clave tener en cuenta la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Si el dinero tiene un origen comprobable, como la venta de un auto o propiedad, no suele haber problemas, aunque la entidad financiera podría retenerlo temporalmente.